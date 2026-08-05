Il Napoli ha ufficialmente comunicato la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen. Il difensore spagnolo lascia il club partenopeo a titolo definitivo, dopo aver completato le visite mediche in Germania e aver firmato il contratto che lo lega alla società tedesca. Questa operazione segna la conclusione della sua esperienza in maglia azzurra, aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera.

Per la società di Aurelio De Laurentiis, la partenza di Gutierrez si traduce in un incasso significativo. Il Napoli percepirà 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore, una cifra che potrà essere incrementata da ulteriori due milioni di euro legati a specifici bonus.

Questa cessione rappresenta un'importante plusvalenza per le casse partenopee, considerando che il calciatore era stato acquistato dal Girona appena un anno fa per 18 milioni di euro, a cui si aggiungevano 2 milioni di bonus.

Dettagli e tempistiche del trasferimento di Gutierrez

Il percorso che ha portato Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen si è concretizzato rapidamente. Il difensore aveva lasciato il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro lo scorso 3 agosto, volando direttamente in Germania per finalizzare l'accordo. Qui, dopo aver superato le visite mediche di rito, ha apposto la sua firma su un contratto che lo legherà al club tedesco fino a giugno 2031. L'ingaggio annuale previsto per il giocatore si attesta sui 3 milioni di euro, confermando l'investimento del Bayer Leverkusen sul talento spagnolo.

La situazione di Romelu Lukaku sul mercato

Parallelamente all'ufficializzazione della cessione di Gutierrez, il Napoli sta gestendo un'altra delicata situazione di calciomercato: quella relativa a Romelu Lukaku. L'attaccante belga, atteso al ritiro di Castel di Sangro per aggregarsi ai compagni, ha ottenuto dal club alcuni giorni di permesso. La decisione di concedere questo tempo extra è presumibilmente legata alla volontà di Lukaku di definire il proprio futuro, valutando le diverse offerte pervenute.

Tra le squadre maggiormente interessate all'ingaggio del centravanti, spiccano l'Atlanta, formazione che milita nella Major League Soccer (MLS) americana, e il Fenerbahce. Il club turco, in particolare, potrebbe rappresentare una destinazione concreta grazie alla presenza di Van Puyvelde, coordinatore tecnico e connazionale di Lukaku.

Il buon rapporto tra i due potrebbe infatti giocare un ruolo decisivo nel convincere l'attaccante a trasferirsi a Istanbul, in quella che si preannuncia come una delle trattative più seguite di questa finestra di mercato.

Queste operazioni testimoniano la dinamicità del calciomercato del Napoli, che prosegue nella sua strategia di mercato sia in uscita che in entrata. L'obiettivo primario rimane quello di ottimizzare la rosa e mantenere alta la competitività in vista degli impegni della prossima stagione, bilanciando le esigenze tecniche con quelle economiche.