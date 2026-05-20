Capri si conferma nel 2026 come l'isola italiana con i prezzi immobiliari più elevati, registrando un valore medio di vendita di 8.869 euro al metro quadrato. Nonostante un lieve calo dello 0,4% rispetto al 2021, l'isola mantiene il suo primato nazionale per il costo delle abitazioni in vendita, sottolineando la sua costante attrattiva nel settore.

Nella classifica delle isole più costose, Ponza si posiziona al secondo posto, con un prezzo medio che sfiora i 5.000 euro al metro quadrato. L'Isola d'Elba, superando Ischia rispetto a cinque anni fa, conquista la terza posizione con valori intorno ai 3.600 euro al metro quadrato.

A seguire, Ischia e Procida, entrambe isole campane, si collocano rispettivamente al quarto e quinto posto, con prezzi medi di 3.550 e 3.524 euro al metro quadrato. I prezzi risultano più contenuti a Burano, rinomata perla della laguna veneta, dove superano di poco i 2.300 euro al metro quadrato.

Andamento dei prezzi di vendita a Capri

Ad aprile 2026, il prezzo medio richiesto per la vendita di immobili residenziali nel comune di Capri è di 9.512 euro al metro quadrato, con una forbice che varia da 567 a 9.512 euro al metro quadrato. Questo rappresenta un aumento del 4,48% rispetto ad aprile 2025, quando il valore medio si attestava a 9.104 euro al metro quadrato. Negli ultimi due anni, il prezzo medio ha raggiunto il suo massimo a gennaio 2025, con 9.641 euro al metro quadrato, mentre il minimo è stato rilevato a maggio 2025, con 8.849 euro al metro quadrato.

Il mercato degli affitti a Capri

Per il mercato degli affitti, ad aprile 2026 la richiesta media mensile si attesta a 34,84 euro al metro quadrato, segnando un incremento dell’11,49% rispetto ad aprile 2025, quando il valore era di 31,25 euro. Il picco massimo negli ultimi due anni è stato registrato a dicembre 2025, con 38,39 euro al metro quadrato. Al contrario, il minimo è stato rilevato a dicembre 2024, con 19,50 euro al mese per metro quadrato, evidenziando la dinamicità del segmento.

L'analisi complessiva conferma la forte attrattività immobiliare di Capri, che si distingue per i valori elevati sia nel mercato della compravendita sia in quello degli affitti, mantenendo salda la sua posizione di vertice tra le isole italiane.