Nel 2026, Capri si conferma l'isola italiana con i prezzi immobiliari più elevati, registrando una media di vendita di 8.869 euro al metro quadrato. L'isola campana mantiene il primato nazionale per il valore degli immobili residenziali, nonostante un lieve calo dello 0,4% rispetto al 2021.

Subito dopo Capri, si posiziona Ponza, con valori che sfiorano i 5.000 euro al metro quadrato. L'Isola d'Elba (circa 3.600 euro/mq) supera Ischia e si colloca al terzo posto. Seguono Ischia (circa 3.550 euro/mq) e Procida (circa 3.524 euro/mq). I prezzi calano nettamente a Burano (laguna veneta), dove superano di poco i 2.300 euro al metro quadrato.

Le quotazioni immobiliari nelle principali isole

La leadership di Capri nel settore immobiliare resta stabile. Ponza, seconda, ad aprile 2026 registra un prezzo medio di vendita di 4.914 euro al metro quadrato, in calo dell'1,19% rispetto ad aprile 2025 (4.973 euro/mq). Il massimo biennale per Ponza è stato a luglio 2024 (5.422 euro/mq), il minimo a febbraio 2026 (4.895 euro/mq).

L'Isola d'Elba (circa 3.600 euro/mq) consolida la sua posizione davanti a Ischia (3.550 euro/mq) e Procida (3.524 euro/mq). Questi valori sottolineano l'attrattiva delle isole campane e toscane per immobili di pregio, in contrasto con le quotazioni più contenute di località come Burano.

Dinamiche del mercato immobiliare a Ponza

Ponza, seconda isola più costosa d'Italia per gli immobili, ha visto una lieve flessione dei prezzi nell'ultimo anno. Ad aprile 2026, il prezzo medio di vendita è di 4.914 euro al metro quadrato, in diminuzione rispetto ai 4.973 euro/mq di aprile 2025. Gli affitti registrano un calo dell'1,27%, con una media di 18,68 euro al metro quadrato al mese. Il picco massimo biennale per gli affitti è stato a giugno 2024 (19,71 euro/mq/mese), il minimo a dicembre 2024 (15,31 euro/mq/mese). La popolazione residente è di 3.287 abitanti. Questo quadro conferma l'attrattiva delle isole italiane, come Capri, per immobili di alto valore, con altre destinazioni che offrono opportunità più accessibili.