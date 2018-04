La loro storia, almeno inizialmente, assomiglia a quella di due ragazzi qualsiasi. La racconta il Daily Mail. Lavorano entrambi al Cosmopolitan Hotel di Las Vegas ed è lì che è scattato il colpo di fulmine. Amanda è una cameriera, Rob fa il barman. Amore a prima vista il loro. Chi li conosce racconta che si sono amati praticamente da subito e la forza del loro sentimento è stata provata da un destino che pareva essere davvero crudele. [VIDEO]

La forza della vita

Proprio nel momento in cui la loro vita sembrava iniziava a scorrere felicemente, è accaduto qualcosa di imprevisto. Rob, un ragazzo in buona salute, inizia a perdere peso in maniera inspiegabile.

Anche i suoi comportamenti iniziano ad essere strani, condizionati da frequenti mal di stomaco. I primi accertamenti meno invasivi non rivelano nulla di strano, ma per i dottori deve necessariamente essere trovata una spiegazione all’ave perso quasi 30 kg in meno di un anno

Da clinici gli accertamenti diventano chirurgici e la diagnosi è devastante: Rob ha un cancro colon-rettale in fase avanzata. Un’operazione porta alla rimozione di una massa tumorale pari alla dimensione di un polso. Il peggio, però, non è stato ancora scoperto, dato che ben presto si viene a conoscenza del fatto che il cancro si è diffuso all’aorta, ai linfonondi e alla cistifellea. La prognosi non gli lascia scampo: ha poche settimane di vita.

Rob capisce che tutto sta per finire e non si può più perdere tempo. La sera stessa in cui viene a conoscenza di quello che appare un destino ineluttabile, chiede ad Amanda di sposarlo e lei accetta subito.

Un paio di settimane dopo le dimissioni dell'ospedale i due, in maniera un po’ amara, coronano il loro sogno d’amore.

Il colpo di scena

Due giorni dopo Rob inizia la chemioterapia e i primi segnali, come preventivato, non sono incoraggianti. Il suo corpo non risponde, non ci sono miglioramenti.

Contro il parere dei medici decide di abbandonare le radiazioni ed affidarsi ad una dieta vegana e, a sorpresa, il suo tumore inizia a regredire fino a sparire completamente nel dicembre del 2014. [VIDEO]

Ma, indipendentemente dalle connotazioni medico-scientifiche del fatto, resta da sottolineare la bellezza di una storia d’amore che è riuscita a dare vigore ad un ragazzo molto malato e che, in barba all'eventualità della morte, è stata coronata anticipando qualsiasi tipo di eventi.

Oggi la coppia vive felicemente ed ha due figli. #Stati Uniti #Miracolo #sanit