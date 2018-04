'Fumo bene anche in #clinica / Tu fumi erba chimica', con questa rima in freestyle pronunciata in un video diffuso on line nella tarda mattinata di oggi, #side, uno dei membri più iconici, carismatici e rappresentativi della #dark polo gang, sembrerebbe aver confermato alcune voci che sui social si rincorrevano ormai da settimane relativamente ad un suo ingresso in una clinica per risolvere alcuni problemi di salute.

Problemi legali e di salute per Side

Secondo l'opinione di molti la permanenza in una struttura di questo tipo sarebbe da intendere come l'inizio di un percorso riabilitativo per disintossicarsi dalle sostanze stupefacenti, la voce però non è mai stata confermata a chiare lettere dal diretto interessato, che in una recente Instagram Stories si è limitato a parlare di problemi 'legali e di salute'.

L'artista, rispondendo ad alcune domande formulate dai numerosi supporter – che gli chiedevano come mai ultimamente non sia mai stato immortalato insieme agli altri membri del collettivo – ha smentito categoricamente le sempre più insistenti voci relative ad una sua imminente separazione dal gruppo, ed ha poi tranquillizzato i fan dichiarando 'tornerò più forte di prima', queste le sue parole:

'Allora ragazzi, per chiarire, rispondo a tutti i pischelletti che mi chiedono perché non mi si vede più con la Dark. La Dark è la mia famiglia, e lo sarà per sempre. Ho avuto problemi in primo luogo legali [VIDEO]e anche di salute, ma sto per tornare in pista.'

Side tranquillizza i supporter: 'Ho solo qualche problema di salute, ma tornerò più forte di prima'

Nella giornata di ieri numerosi messaggi di sostegno indirizzati a Side erano comparsi sui social, a diffonderli erano stati in primo luogo i fan, ma anche i canali ufficiali di alcuni artisti italiani, inclusi gli altri membri della Dark Polo Gang.

Nessuna spiegazione dettagliata era stata però fornita dalla viva voce del diretto interessato.

Oggi invece l'artista, dopo essersi mostrato con una flebo inserita sul dorso della mano, ha sentito il bisogno di dare qualche delucidazione in più a tutte le persone che sul web stavano manifestando apprensione e preoccupazione per il suo stato di salute [VIDEO], queste le sue parole:

'Per tutti i pischelletti che se lo stanno chiedendo (mentre parla Side mostra la mano con una medicazione, ndr), ho solo avuto qualche problema di salute, tornerò più forte, più fresco e più forte di prima.'