"Non posso prevedere quando, ma certamente ci saranno altri terremoti in un futuro abbastanza prossimo e anche di alta intensità". A lanciare l’allarme è l’esperto #sismologo #enzo boschi, docente all’Università di Bologna, intervistato dal quotidiano online Il24. “A Macerata ci saranno altre scosse e anche forti - ha precisato il professore - è una zona ad alta pericolosità, come l’intero Appennino centrale che coinvolge quasi tutte le regioni del centro e sud Italia. Le scosse in queste zone ci saranno ancora, come dimostrano anche i terremoti già avvenuti all’Aquila, in Umbria e infine ad Amatrice e che sicuramente non si fermeranno con quest'ultimo, avvenuto all'alba di stamane, di grado superiore al quarto.

Che probabilità ci sono che ci saranno effettivamente scosse più forti?

Secondo Boschi è quasi una certezza e non una possibilità che si verifichino scosse di intensità maggiore in un futuro non troppo lontano. “Sono dati scientifici non profezie” afferma infatti il sismologo. "Si tratta di una zona fin troppo attiva, sicuramente la più a rischio in Italia. Bisognerebbe adesso mettere in sicurezza tutti gli edifici in modo che qualora accadesse ciò che prospetto, gli abitanti siano comunque al sicuro. Fortunatamente - ha spiegato Boschi - i controlli fatti dopo i recenti terremoti hanno creato una situazione più sicura per le persone che vivono la. Molti di questi, infatti, sono ancora nelle casette che sono state costruite proprio per restare indenni ad eventuali terremoti futuri.

Ma anche le case rimaste in piedi sono state controllate e certificate come antisismiche"

Quali sono le regioni a rischio in Italia

Secondo il noto esperto in terremoti, le zone che più sono a rischio per eventi sismici si trovano lungo, appunto, l’Appennino centrale e quindi riguardano tutto il centro Italia ma anche la Sicilia orientale (influenzata anche dalla presenza del vulcano Etna), la Calabria e sicuramente anche la Campania (l’ultimo #Terremoto di importante entità qui si è registrato nell’ottanta). Ma secondo Boschi non si può escludere da rischi tellurici tutta l’Italia fino alla Liguria compresa. Nell’idea di Boschi la soluzione per evitare catastrofi sarebbe quella di mettere, fin da ora, in sicurezza edifici e abitazioni accertandosi che siano state costruite con sistemi di sicurezza antisismici. “Valutare caso e per caso e prendere gli adeguati provvedimenti” è infatti il consiglio conclusivo del docente.