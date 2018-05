Nuovo episodio di #bullismo in una #Scuola, questa volta è successo a Cremona. I ragazzi volevano impedire all'insegnante di proseguire la lezione, ma lui non ha alcuna intenzione di subire e decide di denunciarli.

L'episodio

A raccontare l'allarmante situazione [VIDEO] in cui si è trovato è lo stesso professore e lo fa dalle pagine de "La provincia di Cremona". L'uomo, vessato dagli atti di bullismo della classe, in questo caso un lancio di monetine, ha deciso di prendere provvedimenti e di andare per vie legali. Come racconta nell'intervista al giornale lombardo: "Sono rimasto spiazzato da ciò che è accaduto, non si poteva far lezione, non c'era la possibilità di svolgere il mio lavoro, ero il loro bersaglio".

Queste le prime dichiarazioni dell'insegnante, tra l'altro con alle spalle svariati anni di esperienza. Subito dopo l'accaduto, il professore ha abbandonato la classe "Con la complicità del consiglio di classe e degli organi preposti ho deciso di prendere i provvedimenti che erano necessari". In particolare "Ho denunciato il fatto e ora si procederà per vie legali. Attualmente le cose vanno meglio però è impensabile, oltreché deprimente, pensare di andare a scuola a insegnare e ritrivarsi poi in caserma a fare una denuncia", ha concluso l'insegnante. Ad ora i primi provvedimenti sono già stati presi e infatti gli alunni coinvolti nel lancio delle monetine sono stati sospesi. Per quanto riguarda le altre decisioni si attende di vedere cosa decideranno gli organi preposti in merito alla denuncia.

L'ennesimo caso

In questo periodo storico l'Italia sembra essere invasa da episodi di bullismo nei confronti degli insegnanti [VIDEO]. Il fatto di Cremona fa il paio con vari altri dello stesso tenore, attualmente il più discusso è quello di Lucca, reso noto qualche giorno fa, nel quale un professore sessantenne è stato deriso oltreché umiliato anche fisicamente da un suo scolaro. La maturità e forse l'indole tenue avevano impedito all'uomo di "difendersi", invece a Cremona, forse anche memore dell'episodio che aveva sdegnato il paese intero, il professore ha prontamente reagito uscendo dalla classe e prendendo provvedimenti molto seri.

Un fenomeno, quello del bullismo, che va affrontato una volta per tutte e con tolleranza zero. Non sono più accettabili scene come quelle che ci hanno riempito gli occhi nelle ultime settimane. La speranza è che il prossimo governo prenda a cuore il tema e faccia delle leggi ad hoc per cercare di debellare questa piaga sociale.