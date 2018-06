Il caso della nave Aquarius, da giorni ferma nelle acque del Mediterraneo in quanto respinta sia da Malta che dall'Italia, con un carico di oltre seicento richiedenti asilo a bordo, provenienti da diverse regioni africane, continua a tenere banco a livello di Politica internazionale, occupando anche oggi le prime pagine dei giornali di tutto il mondo.

Il governo francese critica l'operato dell'Italia: 'Vomitevole e immondo'

Grande eco mediatica stanno ottenendo in queste ultime ore le durissime parole del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, che ha esplicitamente parlato di cinismo del governo italiano, e del suo portavoce Gabriel Attal.

Quest'ultimo, durante un' intervista odierna, è arrivato addirittura a definire come 'vomitevole' la linea di comportamento tenuta dall'Italia. Queste le sue parole: "Il mio pensiero va in primis alle 629 persone che sono ancora a bordo dell'imbarcazione. Ritengo che la linea del governo italiano sia da considerare vomitevole. Non è giusto fare della politica spicciola sulle vite umane, è immondo."

Successivamente Macron, così come il suo portavoce, ha tenuto a ricordare e sottolineare l'importanza del diritto marittimo secondo il quale, in una situazione pericolosa per le vite umane, come quella della nave Aquarius [VIDEO], dovrebbe essere sempre lo Stato con la costa meno distante a far attraccare l'imbarcazione.

Il governo francese ha inoltre lodato l'iniziativa della Spagna che ha deciso di accogliere gli oltre seicento migranti, tra i quali ci sono anche donne in gravidanza e bambini.

La replica di Enrico Mentana a Macron: 'Monsieur le president: lezioni da altri, ma da lei proprio no'

Parole dure quelle delle autorità francesi, che non sono piaciute a molti in Italia. Tra i tanti, si è levata anche una delle voci più autorevoli – almeno stando ai parametri del web e dell'audience televisiva – del giornalismo italiano, ovvero quella di Enrico Mentana.

Il direttore del telegiornale di La7, pur ammettendo e rimarcando come il comportamento tenuto dalle autorità italiane possa essere tranquillamente considerato come cinico [VIDEO] e, per certi versi, irresponsabile, ha voluto sottolineare le incoerenze e le incongruenze insite nelle dichiarazioni degli esponenti del governo francese che, sempre secondo il parere del noto giornalista, sarebbe l'ultimo a poter dare lezioni all'Italia, vista e considerata la linea politica tenuta dalla Francia negli ultimi tempi a livello di immigrazione.