Grande come un palazzo, un asteroide domani sfiorerà la Terra ad una distanza di 220 mila chilometri, meno della metà di quanto attualmente disti la luna dal globo terrestre. L'evento è atteso per le 14:06 di domenica. L'asteroide in questione è stato scoperto lo scorso 3 settembre e per fortuna la sua traiettoria sarà totalmente sicura per il nostro pianeta: non sussiste alcun pericolo di un possibile impatto. La sua lunghezza si aggira tra i 32 e i 71 metri.

Asteroide identificato dagli astronomi

Gli astronomi hanno identificato l'asteroide con la sigla 2018 RC. Secondo quanto rivelato dall'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, si tratta di un'occasione speciale per osservare un asteroide.

Il corpo celeste ha una grande dimensione, paragonabile a quella di un palazzo di ben 15 piani, ma fortunatamente non sussiste nessun rischio per gli abitanti della Terra.

Nel 2013, un meteorite lungo 15 metri si è schianto sull'atmosfera [VIDEO] della Russia e causò più di mille feriti, oltre ad aver danneggiato diverse abitazione in un quartiere fortunatamente poco popolato. Il meteorite in questione fu chiamata Čeljabinsk. Nel caso in cui 2018 RC si abbattesse sulla Terra, i danni sarebbero ovviamente molto più consistenti, vista la sua lunghezza pari ad almeno il doppio del meteorite caduto sulla Russia.

Si potrà osservare l'asteroide

L'asteroide potrà ovviamente essere osservato da chi lo vorrà attraverso un telescopio che abbia almeno 10 centimetri di diametro, puntato sulla costellazione dell'Acquario.

Per guardare 2018 RC, scovato dall'Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) dell'Università delle Hawaii, il momento migliore sarà tra l'8 e il 9 settembre, più precisamente allo scattare della mezzanotte del 9. Il piccolo telescopio dovrà essere puntato [VIDEO] a 30 gradi di altezza circa: l'asteroide passerà dapprima davanti la costellazione della Balena e dell'Acquario, per poi passare davanti a quella del Sagittario e infine la costellazione del Pesce Australe. Chi non possiede un telescopio nella propria abitazione o che per qualsiasi motivo non potesse osservare l'evento, il Virtual Telescope Project trasmetterà l'avvenimento in diretta online passo per passo. Gianluca Masini ha riferito inoltre che si tratterà di una visione straordinaria perchè l'asteroide si muoverà a circa cinque chilometri al secondo.