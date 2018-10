Aveva 188 passeggeri a bordo il volo JT610 che si è schiantato [VIDEO]intorno alle 6,20 di oggi al largo di Giacarta, Indonesia. Lo conferma Yusuf Latif, portavoce ufficiale dell'agenzia di ricerca e soccorso locale.

Tredici minuti dopo il decollo si erano persi tutti i contatti con il velivolo, un Boeing 737 MAX 8 in grado di trasportare fino a 200 passeggeri. L'atterraggio era previsto per le ore 7.20 all'aeroporto di Pangkal Pinang. L'allarme è scattato fin dai primi minuti e dalle segnalazioni provenienti dal porto di Tanjung Priok, nel Nord di Giacarta, si è appresa la notizia della drammatica sciagura: detriti in mare.

Un ufficiale del traffico navale ha dichiarato al Jakarta Post di aver ricevuto un rapporto da un rimorchiatore che avrebbe identificato l'aereo precipitato [VIDEO] intorno alle 6.45 ora locale. La conferma immediatamente dopo da un tweet di Sutopo Purwo Nugroho, portavoce dell'Agenzia Indonesiana dei Disastri: il tweet rimanda a un video che mostra chiazze d'olio e detriti in mare.

L'ulteriore conferma arriva più tardi.

"Sono stati trovati detriti vicino al sito dello schianto" ha dichiarato Muhammad Syaugi, capo dell'agenzia di ricerca e soccorso. "Non sappiamo ancora se ci siano sopravvissuti" , aggiunge. Poi conclude drammaticamente: "Noi speriamo, preghiamo. Ma non possiamo confermare nulla".

Una petroliera e una nave mercantile si trovavano sulla rotta e si sono avvicinate ai detriti per dare manforte alla nave di ricerca e soccorso immediatamente recatasi sul luogo del disastro.

Detriti dell'aereo precipitato sono stati trovati perfino vicino ad un impianto di raffinazione off-shore al largo del Mar di Giava, come dichiara un funzionario di Pertamina, la Azienda Energetica Statale.

Un funzionario del comitato per i trasporti di sicurezza dell'Indonesia ha dichiarato di non poter confermare la causa dello schianto: occorrerà attendere il faticoso recupero delle scatole nere del velivolo prima di potersi sbilanciare. Secondo quanto dichiara, tuttavia, i dati del registratore vocale e di volo sarebbero noti.

"Raccoglieremo tutti i dati dello schianto dalla torre di controllo", ha affermato Soerjanto Tjahjono.

"L'aereo è davvero moderno, trasmette dati aereo in tempo reale. Esamineremo quei dati. Tuttavia la scatola nera è la più importante"

Già: aereo moderno. Too Big to Fail, direbbe qualcuno. L'incidente è il primo sulla versione Boeing 737 MAX ampiamente venduta e aggiornata, considerata la più efficiente dal punto di vista della sicurezza. I primi velivoli di questo tipo sono stati commercializzati soltanto nel 2017. Secondo alcuni tweet della Boeing, che recepisce i rapporti sugli incidenti, la situazione è "attentamente monitorata"