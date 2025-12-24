In seguito alle gravi accuse di Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini, quest'ultimo ha denunciato l'ex re dei paparazzi per il reato di revenge porn ma non ha mai proferito parola in merito alla vicenda, ribadendo come tutto sia in mano ai suoi legali. In una diretta su Instagram Valeria Marini, amica storica del conduttore, ha parlato del conduttore: "Sta soffrendo moltissimo, ma la verità verrà a galla".

Le parole di Valeria Marini

Così Valeria Marini: "So per certo che sta soffrendo moltissimo per tutta questa storia". Al tempo stesso la 58enne ha esortato il conduttore e giornalista di Chi a non lasciarsi abbattere dalle cattiverie, ma aspettare il momento giusto visto che la verità viene sempre a galla.

La showgirl ha poi spiegato che, secondo lei si sono superati i limiti ed alcune persone anziché attaccare il presentatore dovrebbero riflettere su ciò che sta accadendo. Marini ha rivelato che quando Antonio Medugno è entrato nella casa del Grande Fratello Vip era presente anche lei. Dunque sulla base di quanto ha avuto modo di vedere, crede che il tiktoker campano rilasciando dichiarazioni - a suo dire - diffamanti su Signorini sia solamente alla ricerca di visibilità. Valeria Marini vorrebbe affrontare l'argomento all'interno della rubrica La Posta Stellare, poiché convinta che di queste cose bisogna parlarne anziché mettere tutto a tacere. Infine la diretta interessa crede che dietro le insinuazioni di Corona ci siano tante verità non dette con il solo scopo di ottenere un momento di visibilità.

Corona: 'Ho raccolto più di 100 testimonianze ed entro questa settimana verranno depositate due denunce'

Nella giornata di lunedì 23 dicembre, Fabrizio Corona è stato convocato presso il Tribunale di Milano per essere ascoltato dopo aver pubblicato foto e chat scambiate tra Signorini ed alcuni ex concorrenti uomini del GFVip.

Ai microfoni del Tg1, l'ex re dei paparazzi ha domandato perché la vicenda abbia poco risalto mediatico: "Perché non parlate di quello che ho pubblicato e di quello che fa fuori Alfonso Signorini?". A tal proposito il 51enne ha ribadito: "Ho raccolto più di 100 testimonianze ed entro questa settimana verranno depositate due denunce".