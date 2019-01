Annuncio

Annuncio

Una vera e propria tragedia [VIDEO], quella avvenuta nei giorni scorsi nella provincia di Ancona, precisamente nel piccolo comune di Sassoferrato, che riguarda purtroppo la morte di una giovane persona e il ferimento grave di altre due. L'episodio è avvenuto tra le mura domestiche e la vittima è una bambina di appena dieci anni, deceduta per intossicazione da monossido di carbonio. La piccola, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, è deceduta all'interno della stanza nella quale dormiva con suo fratello di sette anni, anche lui rimasto ferito gravemente e ricoverato con la madre. A lanciare l'allarme al pronto soccorso è stata proprio quest'ultima, poco dopo le sette di mattina, quando si è recata nella camera dei suoi bambini per svegliarli e farli andare a scuola.

Tragedia ad Ancona: bimba di 10 anni perde la vita durante la notte

Stando a quanto si apprende dal quotidiano in questione, infatti, il personale sanitario giunto sul posto non è riuscito a rianimare la piccola, mentre il fratellino minore è stato subito portato nella camera iperbarica di Fano.

Advertisement

I medici hanno fatto sapere che, fortunatamente, il piccolo è sveglio ed è collaborativo, tant'è vero che nella serata di venerdì 11 gennaio è già stato dimesso. La madre dei due bimbi, invece, è ancora ricoverata all'interno dell'ospedale di Fabriano con alcuni minimi sintomi di intossicazione, ma ovviamente molto provata a livello psicologico. Cosa sia avvenuto all'interno dell'abitazione della famiglia non è ancora stato chiarito, anche se i vigili del fuoco e i carabinieri della zona hanno già effettuato diversi accertamenti e sembrerebbe che la 'colpa' sia da ricondurre alla stufa che si trova al primo piano dell'abitazione.

La canna fumaria della stufa, infatti, passa direttamente all'interno della stanza dei due bambini e si sarebbe potuta verificare una fessura a causa di uno sbalzo termico o per il vento.

Advertisement

I migliori video del giorno

Da quella fessura potrebbe essere passato il monossido, che si è poi rivelato fatale per la bambina. Inutile sottolineare come tutti coloro i quali abitano nella zona, sono rimasti sconvolti per la tragedia accaduta alla famiglia [VIDEO], straniera ma residente in Italia oramai da undici anni. Anche il primo cittadino del comune si Sassoferrato ha parlato a seguito della tragedia, dichiarando di essere tutti stretti attorno alla famiglia. L'unico 'conforto' deriva dal fatto che lo stato di salute del fratellino della piccola è lentamente migliorato e che presto potrà tornare alla sua normale vita.