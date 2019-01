Annuncio

Un brutto incidente si è verificato questa mattina a bordo della fregata Bergamini. Un cavo d'ormeggio, in acciaio, si è infatti rotto in maniera del tutto accidentale, e ha tranciato la gamba destra di un sottufficiale di origini campane di 54 anni (un primo maresciallo), in servizio sulla stessa nave. La notizia è stata confermata dalla Marina Militare Italiana. Il fatto di cronaca [VIDEO], secondo quanto riportato da Quotidianodipuglia.it, è avvenuto proprio mentre la nave stava attraccando verso la banchina, presso la stazione navale Mar Grande, a Taranto.

Attualmente sono in corso i relativi accertamenti da parte della stessa autorità militare, in modo da chiarire la dinamica del sinistro.

Ricostruzione dei fatti

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, secondo quello che si riesce ad apprende dalla stampa locale, pare che il sottufficiale si trovasse proprio nei pressi del cavo, quando questo all'improvviso si è rotto, e lo ha colpito sulla gamba destra.

L'arto dell'uomo è stato tranciato dal pesante cavo. Nell'immediatezza dei fatti, la vittima di questo sfortunato incidente è stata soccorsa. Le parti della gamba che giacevano sul ponte, sono state completamente recuperate, e in questi minuti, mentre andiamo on-line, il marinaio è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico presso il nosocomio tarantino "Santissima Annunziata". Tutto l'equipaggio della nave si è stretto intorno al primo maresciallo. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli sull'incidente.

L'uomo era cosciente durante le operazioni di soccorso

Inoltre, pare che l'uomo sia rimasto cosciente per tutta la durata dei soccorsi, e adesso le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Nei momenti immediatamente successivi l'incidente è intervenuto il personale medico a bordo della nave, poi successivamente i medici dell'ospedale che, come detto, stanno sottoponendo l'uomo ad intervento chirurgico.

Al momento non vi sono altre informazioni, ma la situazione è tenuta sotto costante controllo sia dalla stessa Marina, che dal personale medico. Non è escluso che nelle prossime possano esserci ulteriori novità, e sicuramente si riusciranno a sapere le condizioni di salute del malcapitato. Nessuno ovviamente si aspettava che in una operazione di routine si potesse andare vicini a quella che si può definire 'una tragedia [VIDEO] sfiorata'. Si resta ovviamente in attesa di ulteriori informazioni sull'accaduto.