Attende ancora chiarezza la morte del giovane Davide Bellimbusto, 21enne, deceduto sabato mattina all'improvviso. Il giorno precedente il ragazzo aveva accusato dei forti dolori all'addome, per questo, accompagnato dai suoi genitori, si era recato in ospedale, dove è stato sottoposto ad una visita. In quel frangente, secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, il giovane era stato dimesso con la sola indicazione di rivolgersi al medico curante. Nessuno si aspettava che a distanza di pochissimo tempo, ovvero di 24 ore, Davide avrebbe lasciato per sempre i suoi amici e la sua famiglia.

Il dolore è grande in tutta Carpi, cittadina situata in provincia di Modena, luogo stesso del fatto di cronaca [VIDEO]. Nelle ultime ore gli inquirenti hanno dato il via alle indagini, per cui sulla salma dello sfortunato giovane è stata disposta l'autopsia.

Solo allora si potranno accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo i Carabinieri della locale stazione hanno acquisito la cartella clinica del giovane.

I genitori annunciano la loro 'battaglia'

Secondo quanto riportato dal quotidiano napoletano Il Mattino, che cita ulteriori fonti locali e nazionali, la patria potestà del ragazzo non si da pace, e annuncia una battaglia legale. Gli stessi infatti vogliono capire se in ospedale siano stati fatti tutti i necessari controlli. Hanno anche spiegato che il 21enne aveva dichiarato di avere dei fortissimi dolore al petto, per cui ha voluto farsi accompagnare in ospedale. Sottoposto ai controlli, e una volta dimesso, la situazione pareva essere tornata alla normalità, ma il tragico epilogo l'ha poi colpito improvvisamente.

Nell'immediatezza di fatti si è pensato che il ragazzo fosse stato colpito da un colpo di freddo, o da un'improvvisa indigestione, che quindi gli avrebbe causato i fortissimi crampi. Poi, una volta tornato a casa, ha detto che per lui il problema era di diversa entità, sicuramente più grave di quanto paventato inizialmente.

Amici sconvolti

Come tutti i 21enni, Davide aveva moltissimi amici, i quali, alla notizia del decesso [VIDEO]del giovane sono rimasti scioccati e increduli. Era stato lo stesso ragazzo ad informare gli amici della sua situazione, mentre si trovava in ospedale. Le foto lo ritraggono con il braccio attaccato ad una flebo. "Unstoppable" - aveva scritto sui social, poco prima del suo decesso. Nei prossimi giorni la situazione potrebbe essere chiarita definitivamente, intanto resta l'immenso dolore della famiglia.