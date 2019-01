Annuncio

Oggi, stando a quanto riportato dall’agenzia nazionale Adnkronos, un elicottero e un aereo da turismo [VIDEO] si sono scontrati in volo, sorvolando il ghiacciaio del Ruitor, a circa duemila e cinquecento metri d’altezza nel vallone di La Thuile, sita nella regione della Valle D’Aosta, proprio al confine tra la Francia e l'Italia. Non si avrebbero ancora informazioni precise su ciò che è effettivamente accaduto e su quali siano state le cause determinanti e scatenanti il tragico impatto.

Nello scontro tra i due velivoli hanno perso la vita cinque persone

Le vittime accertate, al momento, sono in tutto cinque, mentre altre due persone, rimaste, dopo l'impatto, gravemente ferite, sono state prontamente trasferite in ospedale, grazie al puntuale intervento del soccorso alpino.

Sempre secondo l'agenzia nazionale Adnkronos, nei rottami sarebbe rimasta incastrata anche una persona e, al momento, nessuno sarebbe a conoscenza circa le sue effettive condizioni di salute. I due feriti invece adesso si troverebbero in ospedale, in fase diagnostica, mentre starebbero proseguendo in queste ore le operazioni di soccorso per cercare anche di certificare con precisione la provenienza nazionale delle cinque persone che hanno perduto la vita nel tragico impatto.

Sul posto, per i soccorsi, giunti diversi elicotteri con personale specializzato

Sul posto, ove si è verificato il tragico accadimento, sono prontamente intervenuti per prestare i soccorsi diversi elicotteri con personale specializzato, provenienti dalle basi delle città, rispettivamente, di Torino, Ivrea e Borgo Sesia.

Inoltre, come riportato da La Repubblica, ancora comunque non si saprebbe con esattezza chi fosse a bordo dei due velivoli. Pare comunque, come riportato da un'altra testata giornalistica, Il Fatto Quotidiano, che uno dei due velivoli appartenesse a una società privata che farebbe tour di elisky da Courmayeur. È stata inoltre attivata la procedura di maxi-emergenza [VIDEO], che prevederebbe, la preparazione di tre sale operatorie, l’allestimento di sei posti in terapia intensiva nonché la più totale operatività della shock room, sotto la sorveglianza di equipe ultra-specializzato e multidisciplinare. Le operazioni starebbero proseguendo in queste ore affinché si riescano a recuperare maggiori informazioni su quanto accaduto, a partire proprio dalle cause che hanno determinato il drammatico impatto.