Meredith Kercher era una studentessa inglese in Italia nell'ambito del progetto Erasmus dell'Università di Perugia. La ragazza era stata trovata morta con la gola tagliata all'interno della casa di Perugia, che condivideva con altri studenti. Questo omicidio aveva sollevato un polverone enorme e il processo, particolarmente travagliato, aveva avuto una risonanza mediatica enorme. In primo grado erano stati condannati Amanda Knox e l'italiano Raffaele Sollecito, ma in seguito i due erano stati scagionati.

In definitiva era stato, poi, dichiarato colpevole l'ivoriano Rudy Guede. Secondo le recenti notizie, sembra che un bancario si sia offerto per l'acquisto della casa del delitto che intende trasformare in un un bed and breakfast.

Il progetto dell'aspirante acquirente

Un bancario di Pescara avrebbe presentato un'offerta di acquisto per la casa dove era stata sgozzata Meredith Kercher. [VIDEO] La somma offerta dal 50 enne è di 295 mila euro, cifra richiesta dai proprietari per la vendita della villetta. La casa di Perugia, in via della Pergola, potrebbe diventare luogo in cui turisti o studenti pernotteranno per il loro soggiorno nella città.

A quanto pare, la casa del delitto adesso è completamente diversa da come era allora: li proprietari, infatti, hanno rinnovato la villetta dopo il delitto. Al momento, sulla questione c'è il massimo riserbo e, dunque, non si sa ancora se i proprietari abbiano accettato o meno la proposta del bancario.

Casa rimasta a lungo disabitata

Ovviamente l'abitazione è rimasta per lungo tempo disabitata [VIDEO] dopo l'omicidio.

I proprietari hanno avuto ovvie difficoltà ad affittarla dopo che la casa è stata dissequestrata, Successivamente, alcuni studenti hanno abitato la villetta che, in seguito, è stata affittata ad una famiglia di origine marocchine, per poi essere venduta nel 2015 ad una coppia di Perugia.

I nuovi proprietari avrebbero, però, deciso di mettere l'abitazione in vendita già dallo scorso novembre tramite l'agenzia Mediaimmobiliare di Perugia, che ne curava le trattative. La villetta è stata, ad oggi, solo luogo di 'pellegrinaggi', ma ora la situazione potrebbe cambiare. Un bed and breakfast sito nel luogo di un omicidio potrebbe forse attirare molti turisti e curiosi, anche se l'idea di pernottare nella casa del delitto di Meredith potrebbe non essere apprezzata da molti. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli.