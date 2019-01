Annuncio

E' un bilancio triste quello di un gravissimo incidente [VIDEO]stradale avvenuto questa notte sulla A18, in provincia di Messina, secondo 'Repubblica' precisamente all'altezza di Itala. Tre persone sono morte, tra cui anche un agente di Polizia messinese, che è stato praticamente travolto da un Tir che, all'improvviso, è piombato sulla loro autovettura, distruggendola. Sono terribili le immagini diffuse dai media nazionali, che mostrano la volante degli agenti semidistrutta.

L'impatto è stato violentissimo. Il poliziotto rimasto vittima del sinistro è l'agente Angelo Spadaro, di 55 anni. Il collega che era con lui è invece rimasto ferito e si trova ricoverato in ospedale.

I fatti

Spadaro si trovava sul posto poiché era intervenuto per un sinistro accaduto poco prima, almeno così riferisce la stampa locale. Dalle prime indiscrezioni, pare che un primo Tir, che viaggiava in direzione di Messina, abbia perso olio sulla carreggiata autostradale, questo ha fatto si che l'asfalto divenisse viscido. Il conducente del mezzo pesante ha quindi perso il controllo, l'enorme veicolo si sarebbe messo di traverso, occupando tutta la strada. Proprio per questo motivo, sul luogo del fatto di cronaca [VIDEO] è giunta la volante della Polizia messinese. A bordo della stessa c'era Spadaro. Mentre la volante e gli agenti erano fermi e stavano cercando di capire cosa fosse successo, un altro autotreno è sopraggiunto all'improvviso.

Il conducente non ha fatto in tempo ad evitare l'impatto con i veicoli fermi sulla strada, per cui ha travolto la macchina della Polizia e quindi gli agenti che si trovavano sul posto.

Mentre il collega di Spadaro, pur se ferito, è riuscito a scavalcare il guard rail, e a mettersi in salvo oltre la scarpata, per la vittima non c'è stato nulla da fare. L'auto degli agenti è stata sbalzata per 200 metri, e questo fa capire la violenza dell'impatto. Altri veicoli sono però giunti sul luogo dell'incidente. Due persone, che si erano fermate sulla corsia di sorpasso poiché non potevano andare oltre, sono scese dalle loro rispettive auto. A loro volta, come ricostruisce Repubblica, questi sono stati travolti da un'altra macchina che è sopraggiunta anch'essa improvvisamente. Altre sei persone sono rimaste ferite.

Dinamica ancora tutta da chiarire

Sul posto sono ancora in corso i rilievi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro, che ha praticamente sconvolto tutta la Sicilia e non solo. Sulla vicenda è intervenuto anche Franco Gabrielli, capo della Polizia di Stato, che esprime cordoglio e vicinanza ai famigliari del collega rimasto ucciso mentre stava facendo il suo dovere. Una tragedia davvero assurda e che lascia davvero tutti senza parole.