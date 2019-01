Annuncio

Un'operazione delicatissima e che sarebbe potuta andare male, se non fosse stato per la grande professionalità e per il grande lavoro fatto dallo staff medico dell'ospedale 'Cardarelli' di Napoli. Un ragazzo di appena diciotto anni, infatti, era affetto da un raro tumore [VIDEO]che lo attanagliava da diverso tempo. Fortunatamente, però, secondo quanto riferiscono i media locali e in particolare il sito Internapoli.it, dopo otto ore di intervento in sala operatoria, è stato asportato il cancro di cui soffriva: un raro tumore maligno della trachea, porzione mediastinica, intratoracica, che gli aveva provocato un restringimento della trachea e quindi una grave difficoltà nel respirare autonomamente.

Operazione di grande successo al Cardarelli di Napoli: salvato un ragazzo di diciotto anni, sconfitto il tumore

Stando a quanto si apprende dal sito in questione, l'operazione chirurgica è cominciata intorno alle 11.30 ed è terminata alle 19.30.

A seguito dell'intervento, nella giornata successiva il ragazzo è stato fatto tornare in reparto respirando autonomamente tra la gioia dei suoi famigliari e amici che non potevano credere ai loro occhi. Il decorso pare essere previsto in sette giorni. Nel momento in cui il ragazzo è uscito dalla sala operatoria, la madre aveva il viso pieno di lacrime a causa della forte tensione accumulata durante le otto ore per l'intervento di suo figlio. Dopo averlo visto respirare e stare bene, infatti, si è lasciata andare ringraziando il dottore Gianluca Guggino e tutto il suo staff. Questo è quanto si apprende proprio dalla pagina dell'ospedale Cardarelli, che ha spiegato che a questo grande successo hanno contribuito anche gli anestesisti e gli infermieri.

I familiari hanno concluso con i ringraziamenti nei riguardi di tutto lo staff dell'ospedale Cardarelli, che grazie al suo impegno, ha reso il nosocomio campano una delle eccellenze del territorio.

Adesso, pian piano, dopo aver sconfitto il tumore, il ragazzo potrà tornare a condurre nuovamente la sua vita, come tutti gli altri giovani e come è giusto che sia alla tenera età di diciotto anni.

Tuttavia non sempre risulta possibile sconfiggere questi brutti mali. Purtroppo, infatti, nei giorni scorsi, nella provincia di Venezia la tragedia ha toccato una giovane vita. Un ragazzo di appena ventotto anni è deceduto [VIDEO]. Il giovane veneto lottava con un melanoma da più di tre anni. Alla fine di lunghi periodi di sofferenza dettati da queste brutte malattie, il ragazzo non è riuscito a salvarsi come, invece, fortunatamente accaduto al ragazzo napoletano.