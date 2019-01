Annuncio

Una vera e propria tragedia [VIDEO] quella accaduta nelle scorse ore nella provincia di Napoli, dove la giovane Anna Siena, di soli trentasei anni, è deceduta dopo essere stata in ospedale lamentando dei forti dolori alla pancia. Stando a quanto riferisce il noto sito Fanpage, infatti, dopo essersi presentata al pronto soccorso dell'ospedale 'Vecchio Pellegrini', era stata visitata dai medici in servizio e le era stata assegnata una terapia a base di antidolorifici e antinfiammatori.

Dopo alcune ore di ricovero, però, lo staff sanitario ha deciso di rimandarla a casa spiegando che si trattava solamente di un forte mal di pancia. In ogni caso sarebbe dovuta tornare in ospedale per sottoporsi ad un'ecografia lunedì 21 gennaio.

Purtroppo, però, i dolori della trentaseienne sono dopo poco aumentati e quest'ultima è deceduta a causa di un arresto cardiaco all'interno del reparto di rianimazione.

Tragedia a Napoli: va in ospedale per un forte mal di pancia, viene dimessa e muore

Secondo quanto riferisce il sito sopra citato, quella accaduta a Napoli è ancora una vicenda tutta da chiarire. La domanda che ci si pone principalmente è se si sia trattato dell'ennesimo caso di malasanità o di un fatto del tutto accidentale. In ogni caso è già stato avviata l'indagine e sul corpo di Anna Siena è stato ordinato l'esame autoptico che chiarirà le cause del suo decesso. Stando alle prime ricostruzioni effettuate, la trentaseienne aveva cominciato a lamentare alcuni dolori nella zona addominale e alla schiena.

Inizialmente non ci aveva dato troppo peso, ma col passare delle ore la situazione era cominciata a peggiorare e ciò l'aveva convinta a recarsi in ospedale.

Napoli: il secondo decesso di una giovane donna nel giro di pochi giorni

Dopo tutti gli accertamenti del caso, però, i medici l'avevano subito dimessa, probabilmente sottovalutando il suo caso. Così, una volta rientrata in casa, i suoi dolori alla pancia sono tornati e addirittura la donna sarebbe stata colpita da un arresto cardiaco che l'ha stroncata nonostante i molti tentativi fatti per tentare di salvarla. Un vero e proprio dramma che ha colpito l'intera comunità di Napoli e in particolar modo i famigliari e gli amici della giovane donna. Nei giorni scorsi, sempre in provincia di Napoli, un'altra giovane ragazza ha perso la vita [VIDEO]. Si tratta di Sara Seminara, un'insegnante del comune di Fuorigrotta, deceduta in questo caso a causa di una banale influenza che si è però rivelata fatale.