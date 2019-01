Annuncio

Un bruttissimo fatto di cronaca [VIDEO] si è verificato questa mattina presto, intorno alle ore 8:30, alla Magliana, quartiere di Roma, precisamente vicino l'asilo nido Mais. Un uomo di 34 anni infatti, già noto alle forze dell'Ordine, è stato raggiunto da una scarica di proiettili, partiti da distanza ravvicinata. Il killer infatti ha avvicinato l'uomo, che si trovava nella sua auto, dopo aver lasciato la sua figlioletta all'asilo, e gli ha sparato alla testa. La vittima è stata immediatamente soccorsa, scioccati i passanti e chi si trovava vicino all'asilo.

Attualmente il soggetto si trova in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo, situato sempre nella Capitale.

Agguato di primo mattino

Sembrava una mattina normale come tante altre al quartiere Magliana, i bimbi erano appena entrati all'asilo, quando si sono uditi degli spari.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, in particolare dal quotidiano on-line Roma Today, pare che un individuo abbia avvicinato la macchina in cui si trovava la vittima a bordo di un motociclo, poi sarebbe sceso e avrebbe sparato a colpo sicuro numerosi colpi di pistola. Proprio uno dei proiettili sparati ha centrato l'obiettivo. Sul posto sono giunti nell'immediatezza dei fatti alcune volanti della Squadra Mobile insieme ai colleghi della Polizia Scientifica, che hanno circoscritto la zona in modo da effettuare i rilievi del caso. Gli inquirenti stanno setacciando un'ampia zona a sud di Roma, anche con l'ausilio di alcuni elicotteri, in modo da rintracciare l'autore del folle gesto [VIDEO]. Al momento non sono noti i motivi che hanno portato l'aspirante omicida ad agire, questi particolari probabilmente saranno chiariti nelle prossime ore.

Quattro anni fa vittima coinvolta in un'inchiesta dei Carabinieri

Inoltre pare che l'uomo caduto vittima dell'agguato di stamane, quattro anni fa fu coinvolto in una maxi-inchiesta dei Carabinieri, per usura, traffico di armi e di sostanze stupefacenti. Quella fu un'inchiesta davvero particolare, che portò agli arresti personaggi noti, come ad esempio l'ex moglie del calciatore romanista De Rossi. Quanto avvenuto ricorda le gesta dei cosiddetti "bravi ragazzi" della Magliana, come fa sapere anche il quotidiano Il Messaggero. Un'episodio quindi a tratti ancora oscuro, che ha colpito come un fulmine a ciel sereno, facendo ripiombare nel terrore un intero quartiere.