Annuncio

Annuncio

Nel 2011 Xiao Wang, all'epoca dei fatti diciassettenne, aveva deciso di farsi asportare un rene in cambio di una cifra pari a circa 2.600 euro senza dire nulla ai genitori. Oggi, però, il giovane sta pagando le dure conseguenze del suo gesto scellerato: infatti, come riportato dal "Corriere della Sera", a causa di una grave insufficienza renale di cui ha sofferto subito dopo l'intervento, attualmente il ragazzo è costretto a letto e a sottoporsi a dialisi per il resto della sua vita, avendo bisogno di cure ventiquattro ore su ventiquattro.

Vendette un rene per acquistare un iPhone e per sentirsi finalmente 'alla moda'

La storia di Xiao Wang nel 2011 fece il giro del mondo, infatti fu riportata da diverse testate giornalistiche [VIDEO] internazionali.

Advertisement

Il giovane - che in quel periodo aveva 17 anni - dopo aver scoperto che era possibile vivere anche con un rene solo, decise di partire da Chenzou verso Anhui, all'insaputa dei genitori, per farsi asportare l'organo e ricevere in cambio una somma di 2.600 euro circa, necessaria per comprarsi un "melafonino" e probabilmente anche un iPad. Soltanto in questo modo avrebbe potuto reggere il confronto con amici e compagni di scuola che già possedevano lo smartphone della Apple.

Successivamente si è appreso che la clinica in cui il ragazzo è stato opera era clandestina, gestita da malviventi locali. I tre intermediari che avevano consentito al giovane di mettersi in contatto con i medici sono stati arrestati e condannati dai 3 ai 5 anni di reclusione, mentre i due specialisti che hanno assistito all'intervento chirurgico sono andati incontro ad una pena di 3 anni.

Advertisement

La famiglia di Xiao Wang, invece, ha ottenuto un risarcimento di 170mila euro.

Dopo essere stato operato, il diciassettenne ha iniziato ad accusare una serie di malori, fino a scoprire di essere affetto da una grave forma di insufficienza renale.

Ora il giovane è costretto a letto e a sottoporsi a dialisi

Col passare del tempo, Xiao Wang ha avvertito dolori sempre più forti e le sue condizioni sono inevitabilmente peggiorate. Oggi, a distanza di otto anni dall'intervento, il giovane risulta invalido [VIDEO], costretto a letto e a seguire un trattamento di dialisi per il resto dei suoi giorni. Inoltre pare che abbia bisogno di un'assistenza costante per tutto il giorno.

La testata "Oriental Daily" ha diffuso su YouTube un video che riporta fedelmente la vicenda che ha visto protagonista Xiao Wang e - come fa notare "Il Fatto Quotidiano" - risulta piuttosto strano e di cattivo gusto che, durante il filmato in cui vengono mostrati degli iPhone 4 (il modello che il ragazzo desiderava e che l'aveva spinto a vendersi un rene), appaiano anche delle immagini pubblicitarie di smartphone Huawei, azienda notoriamente cinese.