In una Scuola superiore di Stolbtsy, una piccola cittadina della Bielorussia ieri mattina 11 febbraio, uno studente di 15 anni ha tirato fuori dalla tasca un coltello e ha iniziato ad aggredire brutalmente i suoi compagni e la professoressa presente nella classe. Nell'aggressione purtroppo hanno perso la vita l'insegnante e un compagno, mentre altri due studenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale, dove sono stati poi operati d'urgenza.

I dettagli della vicenda

Il quindicenne sembrerebbe andato tranquillamente a scuola e una volta entrato in classe, all'inizio delle lezioni, avrebbe dato inizio ad una "mattanza" nei confronti dell'insegnante presente e dei compagni di classe, tirando fuori improvvisamente un coltello che aveva in tasca, senza nessun motivo apparente.

La scuola dov'è accaduto il fatto si trova in Bielorussia, nella città di Stolbtsy, a 65 chilometri dalla capitale Minsk. Nella sciagura sono morti: uno studente della classe e la loro professoressa, mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti e subito dopo operati d'urgenza. All'arrivo dei soccorsi purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'insegnante e l'altra giovane vittima, a causa delle lesioni troppo gravi. Subito dopo l'accaduto il ragazzo, di cui è sconosciuta l'identità, sembrerebbe essersi dato alla fuga.

Le indagini della polizia

Qualche ora dopo la polizia, che era già sulle sue tracce, è riuscita a bloccare il giovane, che è stato subito arrestato. La notizia è stata poi resa nota in tutto il mondo, finendo anche sui siti di note testate giornalistiche statunitensi, come il New York Times e il Washington Post.

Per il momento anche il ministero dell'Interno bielorusso ha annunciato di non essere ancora a conoscenza delle cause che hanno spinto il giovane ad aggredire l'insegnante e i suoi compagni di classe, inoltre la sua identità non è stata ancora rivelata dalle autorità bielorusse.

Le indagini della polizia bielorussa sono tuttora in corso per cercare di capire soprattutto le motivazioni del giovane che ha commesso la sciagura. Tutta la cittadina, compresi i familiari delle vittime e del ragazzo sono rimasti sconvolti dall'insano e inatteso gesto del giovane; soprattutto gli studenti che erano presenti, rimasti notevolmente traumatizzati, che non dimenticheranno molto presto l'infausta giornata.