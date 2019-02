Annuncio

Il Ministero della Salute ha provveduto in queste ore a diffondere un avviso di richiamo dal mercato per alcuni lotti di gorgonzola Dop dolce recanti cinque marchi diversi perché potrebbero costituire causa di rischio microbiologico per i consumatori finali. Nelle confezioni interessate, infatti, sarebbe stata riscontrata la presenza del batterio Lysteria monocytogenes.

Le marche di formaggio raggiunte dal provvedimento del Ministero della Salute sono: Igor Blu, Colle Maggio, Novarì, Bella Italia e Casa Leonardi. Tutte le confezioni sarebbero state prodotte dalla Igor Srl presso lo stabilimento del Comune di Cameri, in provincia di Novara, in Strada Natale Leonardi 32.

I pericoli del batterio Lysteria

Il Lysteria monocytogenes è un batterio comunemente presente nel suolo che può contaminare diversi alimenti tra cui verdura, latte e formaggi molli, ma anche carni poco cotte.

È in grado di causare la malattia infettiva nota come listeriosi, che si trasmette prevalentemente attraverso il cibo, colpendo soprattutto neonati, donne in gravidanza e adulti sopra i 60 anni. La listeriosi, nei casi più gravi, può portare a setticemia o meningite. In particolare, nelle donne incinte, i suoi sintomi possono essere confusi con la più comune influenza quando, in realtà, potrebbero avere gravi ripercussioni sul feto.

Normalmente il batterio Lysteria viene ucciso attraverso la cottura dei cibi a temperature superiori ai 65 gradi centigradi. D'altra parte, essendo in grado di sopravvivere anche alle basse temperature presenti nei nostri frigoriferi e variabili dai 2 ai 4 gradi centigradi, potrebbe essere presente anche in cibi già pronti.

I lotti di gorgonzola contaminati

Il Ministero della Salute ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale l'elenco dei lotti dei prodotti potenzialmente pericolosi, divisi secondo la marca di appartenenza. Per quanto riguarda Igor Blu, i i lotti richiamati sono il n°00716005 relativo alla confezione da 150 grammi con data di scadenza 16/02/2019 e i numeri 0073033, 0073034, 0073036 relativi alle confezioni da 1,5 chilogrammi con scadenza al 07/03/2019.

In merito a Novarì, il lotto interessato dal provvedimento del Ministero della Salute è il n°0074027 relativo alla confezione da 1,5 chilogrammi con data di scadenza 07/03/2019. Anche nel caso di Bella Italia le confezioni ritirate sono quelle da 1,5 chilogrammi che scadono il 07/03/2019, con numero identificativo 0074040.

Per Casa Leonardi, i prodotti raggiunti dal richiamo sono due, sempre in confezioni da 1,5 chilogrammi. Nel primo caso si tratta del lotto n°0074035 con data di scadenza 07/03/2019, mentre nel secondo il codice riporta il n°0083002 con scadenza 08/03/2019.

Infine, per quanto concerne Colle Maggio, la predisposizione ministeriale ha in oggetto il formaggio gorgonzola da 300 grammi con data di scadenza 17/02/2019. Il numero di lotto del prodotto è 0088003. La raccomandazione del Ministero della Salute è sempre quella di non consumare gli alimenti suddetti, riportandoli presso i punti vendita in cui sono stati acquistati per chiedere una sostituzione o un rimborso.