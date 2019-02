Annuncio

Non gli dava da mangiare, come normalmente una madre dovrebbe fare nei confronti del proprio bambino. E proprio per questo motivo, il suo piccolo di appena due mesi è deceduto per denutrizione. Una giovane donna, Angel Poole, di venticinque anni ed originaria di Birmingham, è stata arrestata e condannata a dieci anni di reclusione dopo che l'esame autoptico effettuato sul cadavere della piccola creatura ha certificato il grave stato di denutrizione in cui versava. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, il piccolo pesava soltanto 2,5 chilogrammi ad appena due mesi dalla nascita, addirittura meno di quanto pesasse nel momento in cui era venuto alla luce.

Un bimbo di due mesi dovrebbe pesare oltre 5 kg, ma a causa della mancanza di cibo il suo stato di salute è peggiorato inesorabilmente fino a causarne il decesso.

La madre aveva smesso di portare il piccolo dal pediatra

Stando a quanto si apprende dal quotidiano in questione, infatti, il bambino inizialmente stava bene, tant'è che dopo il primo appuntamento con lo specialista non ci sarebbe nulla di particolare da segnalare, relativamente alla sua salute.

Col passare del tempo, però, la giovane madre ha deciso di non recarsi più dal pediatra per effettuare i controlli per il suo bimbo e, evidentemente, ha smesso anche di nutrirlo adeguatamente. Così, soltanto quando lo ha visto peggiorare, ha deciso di allertare il pronto soccorso e chiamare un'ambulanza. Purtroppo, però, il piccolo aveva dei problemi di respirazione, oltre che uno stato di malnutrizione piuttosto avanzato. La venticinquenne, come se non bastasse, ha respinto tutte le accuse che le sono state imputate, spiegando di non aver mai smesso di dare da mangiare al suo piccolo.

Caso molto simile in provincia di Lucca

La donna ha poi sostenuto che il suo bambino stava male ed in tal senso anche il suo compagno l'avrebbe appoggiata nella sua versione con alcuni post pubblicati sui social network in cui insinuava che l'accanimento su di lei era chiaramente una vendetta visto che lei era una madre impeccabile.

Insomma, quel che è certo è che purtroppo ad avere la peggio è stato il neonato che ha perso la vita in maniera tragica e crudele. Le indagini da parte degli inquirenti sono state in grado di ricostruire i dettagli di questo grave episodio. Un caso simile si è verificato anche in Italia, in provincia di Lucca, dove una bimba di appena quindici giorni ha perso la vita per denutrizione: i genitori sono stati rinviati a giudizio.