Un brutto fatto di cronaca si è verificato questa mattina a La Spezia, in Liguria, precisamente nel quartiere Favaro. In una Scuola materna una bambina di soli 3 anni è rimasta vittima di un incidente assurdo: un pezzo staccatosi da una persiana l'ha colpita in pieno volto. L'infisso, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto addosso alla piccola, sfregiandola in faccia. La notizia è riportata dal quotidiano Il Secolo XIX.

Stava guardando gli operai che cambiavano la persiana

Da quanto si apprende dai media locali e nazionali, pare che la piccola fosse incuriosita dagli operai che, in quel momento, stavano lavorando al cambio della persiana. Questa mattina infatti tale intervento era previsto, poiché alcuni operai erano stati incaricati di aggiustare l'avvolgibile della finestra.

L'incidente è accaduto proprio mentre gli stessi stavano operando sull'infisso. Certamente nessuno si aspettava che un'operazione banale, come quella di cambiare una persiana, potesse diventare estremamente pericolosa. Attoniti i piccoli compagni di classe della bambina, che hanno sicuramente vissuto, insieme agli insegnanti, momenti di paura. Nell'immediatezza dei fatti, la bambina è stata trasportata a sirene spiegate con un'ambulanza all'ospedale Sant'Andrea, sito nello stesso capoluogo di provincia ligure.

Delicato intervento chirurgico

La bambina è arrivata in condizioni davvero delicate nella struttura sanitaria, ma sarebbe totalmente fuori pericolo di vita. I medici l'hanno sottoposta ad un delicato intervento di chirurgia plastica al volto, proprio nel punto in cui la piccola è stata colpita.

Un'operazione in cui i sanitari hanno preso tutte le precauzioni del caso. Alla vittima di questo increscioso incidente sono stati applicati "solo" cinque punti di sutura per non rendere la ferita troppo vistosa, essendo proprio vicino all'occhio, una zona tra l'altro molto delicata. L'intervento, secondo quanto si legge sulla stampa, è stato compiuto in anestesia totale. Sicuramente sulla vicenda se ne potrà sapere di più nelle prossime ore, quando si potrebbero conoscere ulteriori particolari sull'accaduto. La notizia ha fatto immediatamente il giro della città, lasciando davvero tutti senza parole. Al momento, sembra che nessuno sia finito nel registro degli indagati. Resta il grande spavento subito dalla bimba e dai suoi famigliari.