Manuel Bortuzzo, il giovane ragazzo colpito per sbaglio dai proiettoli di un’arma da fuoco sabato notte in un quartiere della periferia sud di Roma, ha ringraziato tutte le persone che in questi giorni gli hanno dimostrato affetto e solidarietà.

”Ciao ragazzi, non mi aspettavo tutto questo calore da parte vostra. Mi avete fatto emozionare, se potessi vi abbraccerei uno a uno. Tornerò più forte di prima”: queste sono le prime parole di Bortuzzo, come si legge sul sito della Federnuoto, che sono state registrate, attraverso un messaggio audio, dal Presidente della Fin, Paolo Barelli.

Il ragazzo colpito per colpa di un “tragico errore" è rimasto gravemente ferito agli arti inferiori ed ora è ricoverato presso l’Ospedale San Camillo di Roma.

Le visite in ospedale di numerosi personaggi politici e dei personaggi dello spettacolo

In queste ore il ragazzo, che era una giovane promessa del nuoto e sognava le Olimpiadi, ha ricevuto diverse visite, dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi, al Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, fino all'ex nuotatore Massimiliano Rosolino.

Il campione olimpico ha voluto mostrare il suo sostegno al giovane nuotatore e l’ha invitato ad non abbandonare mai la forza e la determinazione che fino a questo momento l’hanno contraddistinto.

Anche la campionessa Federica Pellegrini, sul suo profilo del social network Instagram, ha dedicato un post a Manuel. La nuotatrice ha infatti pubblicato la foto di una strada e accanto ha scritto: "La speranza vede l’invisibile, tocca l’intangibile e raggiunge l’impossibile.Forza Manuel".

Anche il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, questa mattina si è recato al San Camillo per incoraggiare il giovane ragazzo, ed infatti come ha dichiarato poche ore fa a Pomeriggio 5, su Canale 5, avrebbe trovato Manuel sereno e pronto a combattere. “Manuel l'ho trovato gagliardo, con una madre, un padre e tre fratelli e sorelle assolutamente sul pezzo. Ha voglia di tornare in pista e allenarsi e quello che magari può essere dubbio per la scienza medica, se c'è forza di volontà può accadere. La mia sensazione è che Manuel tornerà a correre e nuotare», ha infatti aggiunto Salvini.

Il ricordo di quella notte nelle parole della fidanzata di Manuel

A ricordare questa brutta esperienza vissuta è inoltre anche Martina, la fidanzata di Manuel, che sabato notte si trovava con lui nel quartiere Axa al momento dello sparo, ma che per fortuna ne è uscita illesa.

"Un'esperienza che non dimenticherò mai e capisco che mi trovo di fronte a una cosa più grande di me. Spero tanto per Manuel", ha dichiarato infatti la ragazza.