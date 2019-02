Annuncio

In Ecuador, in Sud America, è stato registrato dalla United States Geological Survey (Usgs) un terremoto molto forte, di magnitudo 7.5. Attualmente non si ha alcuna notizia rispetto a eventuali danni inflitti a cose e persone, ma sono solo disponibili della stime. Come riporta AccuWeather, entrambi sono probabili vista l'intensità del sisma. Il Terremoto ha avuto luogo vicino al confine con il Perù in cui, insieme alle regioni meridionali e centrali della Colombia, è stata avvertita la scossa. Attualmente si ha notizia solamente di una scossa recidiva di magnitudo 5.5, avvenuta 25 minuti dopo nella città di Guayaquil, nella parte ovest dell'Equador.

I dati del terremoto

Il sito ufficiale dell'Usgs, ha pubblicato in rete i dati del terremoto.

Questo è avvenuto oggi, 22 febbraio, alle 10:17:22 UTC, ovvero le 11:17:22 ora italiana (UTC+1). In Ecuador, invece, erano le 5.15 del mattino. La latitudine del sisma è 2.199°S mentre la sua longitudine 77.023°W. Fortunatamente il terremoto non è stato superficiale, poiché il suo ipocentro è collocato a 132.4 chilometri di profondità. Questo si trova a circa 357 chilometri (193 miglia) dalla città di Ambato. Inizialmente la magnitudo del sisma stimata era 7.7 dopo successive misurazioni i geologi l'hanno fissata a 7.5°.

Nessun allerta tsunami

Non è stata lanciata nessuna allerta tsunami né per il terremoto né per la recidiva.

Il sisma è stato percepito fino a 420 chilometri (260 miglia) dal suo epicentro.

Sui social iniziano a comparire le prime foto e i video della devastazione del sisma. Il European-Mediterranean Seismological Centre riporta che un residente di Cuenca, ha affermato che gli è sembrato che la scossa sia durata minimo 30 secondi. Una donna del luogo ha scritto online che "Sono stati svegliati dal forte tintinnio delle loro finestre. Questo è continuato per qualche tempo. Fuori le case gli alberi e le linee elettriche ondeggiava. Anche i cani erano molto spaventati.".

Attualmente le forze dell'ordine locali hanno raggiunto le aree rurali, per aiutare le persone che vivono nelle comunità più isolate del territorio.

Inoltre, queste sono state dispiegate in tutto il paese, per valutare i danni che ha arrecato il sisma alla città.

Come riporta il The Mirror si stima che più di 6.000 persone siano rimaste ferite durante il forte terremoto. Attualmente ci si aspetta che altre recidive di forte intensità colpiscano il Paese quindi l'allerta è massima.