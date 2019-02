Annuncio

Annuncio

Una vicenda molto grave e inquietante quella che si è verificata qualche mese fa nel Regno Unito, precisamente nella cittadina di Derby. Un destino beffardo riservato alla centenaria Zofija Kaczan, sopravvissuta ai campi di sterminio e all'Olocausto ma uccisa da un tossicodipendente per pochi euro. Da poco è finalmente giunta la condanna per il killer a ventidue anni di reclusione, grazie alle telecamere di videosorveglianza che lo hanno incastrato. L'uomo, il quarantenne Artur Waszkiewicz, come descritto dal procuratore, stava cercando una preda facile e nel momento in cui ha visto la signora, si è subito fermato capendo che si trattava di una persona molto vulnerabile. A seguito della barbara violenza da parte dell'uomo, la signora è deceduta lo scorso giugno.

Annuncio

Orrore in UK: superstite dei campi di concentramento uccisa da un eroinomane per pochi soldi

Il tribunale, come già detto gli ha comminato ventidue anni di carcere, quindici per omicidio colposo e sette per rapina dopo che le forze dell'ordine hanno diffuso le immagini dell'aggressione. Zofija, dopo essere stata aggredita, è stata lasciata a terra sanguinante in pieno giorno e nel bel mezzo della strada. Un agguato provocato dalla necessità di recuperare del denaro per riuscire a comprarsi della droga. Peccato che l'anziana signora avesse soltanto venti sterline (poco più di venti euro). Un bottino modesto che però è costato la vita alla vittima, perché dopo nove giorni di agonia, è deceduta.

Annuncio

I migliori video del giorno

La ricostruzione dell'aggressione grazie ai filmati

Dalle riprese diffuse dalla polizia, pare che la donna stesse recandosi in chiesa. Proprio in quel momento l'aggressore l'ha presa di mira e ha compiuto la macabra violenza. L'uomo è sceso dalla propria auto, ha attaccato la signora buttandola a terra e le ha strappato la borsa. Nel momento del ritrovamento da parte dei poliziotti, è stata trovata con delle ferite profonde in testa, tanto da lasciare senza parole gli agenti stessi. Dopo essersi reso conto del grave gesto compiuto, il quarantenne è fuggito via dalla città per nascondersi a Londra dalla madre, dove ha tentato di evitare l'arresto tagliandosi i capelli e modificando addirittura i suoi dati assicurativi dell'automobile.

Annuncio

Adesso, finalmente, la giuria ha giudicato Artur Waszkiewicz colpevole di omicidio colposo e di rapina e adesso il quarantenne dovrà scontare la sua condanna in carcere.