Un clamoroso errore ha visto protagonista un aereo di linea della compagnia britannica British Airways, che questa mattina è partito da Londra con destinazione Dusseldorf, in Germania. Ma, a quanto pare, ci sarebbero stati dei problemi: al comandante e al copilota sarebbero state fornite delle mappe sbagliate, per cui il velivolo è finito in Scozia, precisamente ad Edimburgo. Tantissimo lo stupore dei passeggeri quando, al momento dell'atterraggio, hanno sentito la frase "welcome to Edimburgh". La compagnia comunque si è immediatamente scusata con i passeggeri.

Pubblicità

Coordinate inserite nel sistema di navigazione

Secondo quanto riferito dall'agenzia Ansa, che cita l'emittente britannica Bbc, alcuni sbalorditi passeggeri hanno raccontato la disavventura in cui sono capitati. Nessuno ovviamente si è accorto di niente, se non quando l'aereo era ormai in fase di atterraggio e si trovava a migliaia di chilometri dalla Germania. Neanche il pilota e il suo collega si sarebbero accorti che il velivolo stesse procedendo in una direzione diversa da quella stabilita al momento della partenza.

Internet lento?

Naviga alla massima velocità! Scopri ora Vodafone Unlimited a soli 27,90€ Vodafone Ready a 6 € al mese per 48 mesi

Internet Unlimited fino a 1 Gigabit

SIM dati con 30 GB inclusi in promozione Per contattarti abbiamo bisogno di un numero di cellulare valido Confermaci di non essere già cliente Vodafone Sono un nuovo cliente Vodafone Per contattarti abbiamo bisogno di avere il tuo consenso Ho letto e accettato l’informativa sul trattamento dei dati del Gruppo Supermoney e sul trattamento dei dati di Blasting SA, incluso il trattamento dei cookie. Attenzione! Non tutti i consensi sono obbligatori, per selezionarli clicca qui Seleziona questa casella se intendi procedere Preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati del Gruppo Supermoney1, dell'informativa sul trattamento dei dati di Blasting SA, nel seguito entrambe le "Società", e preso atto delle condizioni generali di utilizzo dei rispettivi Siti, acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’esecuzione dei servizi richiesti. (Obbligatorio) Seleziona questa casella se intendi procedere Autorizzo alla comunicazione e/o cessione dei miei dati a Nova Team S.r.l. (operante nel settore delle telecomunicazioni) al fine di consentire a quest'ultima attività di marketing a mezzo telefono per conto di Vodafone. (Obbligatorio) Accetto espressamente di ricevere dalle Società, sia per conto delle stesse e/o per conto di soggetti terzi, comunicazioni commerciali, promozionali, offerte dirette e newsletter informative, anche diversi dall’intermediazione, tramite modalità tradizionali, mediante impiego del telefono con operatore e/o anche mediante sistemi automatizzati (e-mail, SMS, MMS, Fax). (Facoltativo) Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, anche integrati con ulteriori dati acquisiti da terze parti che, ove applicabile, abbiano regolarmente raccolto un tuo specifico consenso al trasferimento di dati personali ad altri titolari autonomi, per finalità di profilazione finalizzata alla personalizzazione del marketing diretto da parte di SuperMoney S.p.A. e/o Blasting SA anche attraverso l'uso di strumenti elettronici e automatizzati. (Facoltativo) Autorizzo alla comunicazione e/o cessione dei miei dati a partner commerciali, - anche verso Paesi non appartenenti alla Comunità Europea - come indicato nell’informativa, per loro iniziative di marketing e commerciali con strumenti automatizzati (e-mail, SMS, MMS, Fax) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore) ed aventi oggetto prodotti e/o servizi anche diversi da quelli relativi ai servizi offerti dalle Società. (Facoltativo) 1SuperMoney S.p.A., Performance Credit Mediazione Creditizia S.r.l. con socio unico e IAMB S.r.l.

Il volo operava per conto della compagnia di bandiera britannica con la tedesca WDL Aviation, almeno così riferisce il quotidiano on-line, Blitz. La vicenda in questione è diventata immediatamente virale, tanto da aver attirato l'attenzione dei maggiori media europei e non solo. Non capita infatti tutti i giorni che un aereo di linea sbagli rotta e che, addirittura, le mappe fornite per la navigazione siano sbagliate.

Previsti risarcimenti per tutti i passeggeri

La compagnia ha comunque riferito che, preso atto del clamoroso errore, contatterà i passeggeri uno per uno, risarcendoli del prezzo del biglietto pagato.

Pubblicità

Oltre ai danni da viaggio rovinato, la compagnia potrebbe anche optare per altri gesti di riparazione nei confronti delle persone coinvolte. Fortunatamente l'episodio ha avuto un lieto fine e, come riporta Il Gazzettino sulle sue pagine on-line, l'aereo è ripartito poi per la sua vera destinazione, appunto Dusseldorf in Germania. Sicuramente nelle prossime ore potranno esserci ulteriori chiarimenti da parte della compagnia che effettuava il volo. Certamente nessuno poteva prevedere questo clamoroso e curioso imprevisto che è costato comunque ai passeggeri molte ore di ritardo.

La vicenda sicuramente continuerà a far parlare molto.