Da un liceo di Pistoia arriva l'ennesima brutta storia di bullismo. Una studentessa 15enne, stordita dall'alcol, ha raccontato di essere stata legata e derisa da alcuni suoi compagni di Scuola durante un'assemblea di istituto in corso presso lo spazio espositivo dell'ex Breda (la Cattedrale di via Pertini). Sulla vicenda, dai contorni poco chiari, sta indagando la Digos che ha già acquisito diversi filmati realizzati dai presenti.

L'assemblea di istituto

Giovedì 28 marzo gli studenti del liceo artistico Petrocchi di Pistoia si sono riuniti per la consueta assemblea d'istituto.

E, proprio durante l'incontro, un'alunna iscritta al primo anno sarebbe stata vittima di un deplorevole atto di bullismo. Secondo quanto riportato da alcuni studenti (sentiti nelle scorse ore dagli uomini della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) la ragazzina sarebbe arrivata all'ex Breda con delle bottiglie di alcolici da bere con gli amici. Poi, si sarebbe ubriacata fino a perdere i sensi.

Alcuni studenti, approfittando del suo forte stato confusionale, appena fuori dalla Cattedrale, secondo il racconto della giovane, l'hanno immobilizzata e legata con del nastro adesivo.

Successivamente, l'hanno derisa e, con un pennarello, le hanno scritto parole volgari sul viso. Infine, non contenti, l'hanno schizzata con dell'acqua e le hanno gettato addosso dei rifiuti. Di fronte a tanta cattiveria, altri giovani che avevano assistito all'umiliante scena, hanno avvertito gli insegnanti e la Preside l'ha fatta accompagnare all'ospedale San Jacopo di Pistoia.

I dubbi della Procura

La Questura della città toscana avrebbe avanzato alcuni dubbi e ha disposto una serie di accertamenti per chiarire la vicenda.

Fonti interna alla polizia, in serata, avrebbero dichiarato all'agenzia Ansa che la quindicenne, raggiunta in ospedale dalla mamma, avrebbe deciso di non sottoporsi alle analisi mediche. I dottori non hanno riscontrato lesioni o ferite e, dunque, non avrebbero stilato alcun referto.

Per il momento, dunque, alla questura di Pistoia non risulterebbe che la giovane abbia subito atti di bullismo e neppure che sia stata legata con dello scotch. Gli studenti ascoltati avrebbero spiegato che, quella di portare delle bevande alcoliche all'assemblea è stata un'idea della giovane.

Nessuno dunque, l'avrebbe convinta a bere.

La Digos, però, è in possesso di un filmato in cui si vede la studentessa, ubriaca, distesa sul pavimento, Intorno a lei ci sono alcuni ragazzi che, però, non si sarebbero resi protagonisti di aggressioni o atti di bullismo. Domani, se sarà in grado, la ragazzina verrà sentita dagli inquirenti.