A tre giorni dall'inizio del più grande black-out della sua storia, il Venezuela è in ginocchio. Il senatore repubblicano Marco Rubio, dagli States, riportando su Twitter una notizia di VPItv, ha lanciato l'allarme: "Nel reparto neonatale di un ospedale sono morti 80 bambini. Se qualcuno non interverrà con importanti aiuti, il Paese si troverà a fare i conti con una catastrofe senza precedenti". Il governo Maduro ha deciso di chiudere uffici e scuole, mentre Juan Guaidò, leader dell'opposizione, è pronto a chiedere lo stato emergenza.

Il Venezuela - già provato da una durissima crisi Politica ed economica - da quasi 72 ore è sprofondato nel buio più profondo. Il blackout ha messo il paese in ginocchio, lo ha completamente bloccato.

E le notizie più drammatiche, inevitabilmente, stanno arrivando proprio dalle strutture ospedaliere, impossibilitate per via dalla mancanza di corrente elettrica, ad utilizzare i macchinari salvavita. Presso l'Hospital Universitario della città Maracaibo (secondo centro del Venezuela), da giovedì sono morti 80 bambini.

La situazione, come ha denunciato sui social anche il senatore federale per la Florida Marco Rubio è fuori controllo. e servono ingenti aiuti.

Report that at least 80 neonatal patients have died at University Hospital in Maracaibo, Zulia, since the blackout began on Thursday in #Venezuela.



Unimaginable tragedy. Heartbreaking. https://t.co/1M6PCxyMdh