Non si mette assolutamente bene per i due vigili urbani di Maglie, nel leccese, che sono accusati di aver deriso e dileggiato un anziano disabile al 100%. I reati che il pm di Lecce, Maria Vallefuoco, contesta ai due, sono di una gravità inaudita: violenza privata, interruzione di pubblico servizio e anche istigazione al suicidio, in quanto l'uomo avrebbe mostrato intenti suicidi dopo aver saputo che era stato immortalato in un video.

Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale infatti, al povero uomo sarebbe stata tolta la ruota della bicicletta (misfatto compiuto dagli stessi agenti) e poi sarebbe stato insultato. I frame mostrano anche l'uomo che viene toccato scherzosamente sulle parti basse da uno di due agenti. L'uomo ha capito sin da subito che gli autori di quel brutto scherzo erano proprio i due vigili urbani.

I vigili hanno anche provato a chiedere scusa alla famiglia dell'uomo

Secondo quanto riporta oggi Il Quotidiano di Puglia, sulle sue pagine online, i due agenti avrebbero provato in ogni modo a non cadere in una denuncia penale, chiedendo anche scusa alla famiglia dell'anziano disabile, che ovviamente non ha voluto sentire ragioni e ha condannato in toto il gestaccio nei confronti dell'uomo.

Lecce, anziano deriso a Maglie da due vigili urbani: rischiano il posto di lavoro

Come riportavamo in un precedente articolo sul caso in questione, non è stato questo singolo episodio a far scattare l'inchiesta della Procura, ma secondo chi indaga l'anziano sarebbe stato deriso più volte dagli stessi agenti, e questo poi ha portato a scoprire il video, che in breve tempo è diventato virale in tutta la cittadina salentina. C'è ovviamente sconcerto tra gli abitanti di Maglie, e nessuno si aspettava che due pubblici ufficiali si potessero macchiare di un reato così grave.

Al momento, da quanto si apprende, dopo essere stati raggiunti da un avviso di garanzia, i due sono stati spogliati della divisa, e assegnati rispettivamente all'ufficio Tributi e Anagrafe del locale Comune, in attesa di una decisione definitiva nei loro confronti. A causa del loro gesto rischiano il posto di lavoro come vigli urbani.

Un anziano trattato con affetto da tutti

Sempre secondo quanto riportato dai media, l'anziano in questione è molto conosciuto in paese, ed è molto ben voluto da tutti.

I magliesi mostrano infatti grande affetto per questa persona, che non vive assolutamente emarginata dal contesto sociale. Gli agenti di Polizia Locale sono difesi dagli avvocati Laura Minosi e Maurizio Forte, i quali, con ogni probabilità, punteranno proprio a dimostrare la familiarità avuta con la persona oggetto dei soprusi. "Non è che sei arrivato con una ruota?" - dice nel video uno degli agenti all'anziano, il quale si mostra davvero molto adirato per il trattamento che gli è stato riservato.