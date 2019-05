Continua l'emergenza legata ai migranti, ed è delle ultime ore la notizia di un'altra tragedia che si sarebbe verificata al largo della Libia, dove un gommone con 80-90 persone a bordo sarebbe ormai da diverse ore in difficoltà. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, una bambina di cinque anni sarebbe morta.

A lanciare l'allarme è stata la Ong Alarm Phone sul suo profilo Twitter, dove si informa della grave situazione che è costretta ad affrontare questa imbarcazione. I migranti, intorno alle 8:25 di stamane, avrebbero visto sopra di loro un elicottero, poi poco lontano una nave, ma nessuno sarebbe intervenuto in loro aiuto.

Persone in grave pericolo

Sarebbe quindi una situazione abbastanza grave e il rischio che questa povera gente sta correndo è davvero altissimo, per questo le Ong e le associazioni umanitarie hanno lanciato un appello alla nostra Marina Militare, pregandola di intervenire e di portare in salvo i migranti.

Migranti, barcone in difficoltà al largo della Libia, una bimba è morta

Proprio pochi giorni fa, secondo quanto riporta Repubblica, un migrante sarebbe annegato senza che nessuna nave italiana intervenisse. Il tutto sarebbe stato anche documentato da un video. La nave più vicina che potrebbe intervenire è la Cigala Fulgosi. Alarm Phone ha anche riferito che il gommone si trova in difficoltà ormai dalla giornata di ieri, e quando oggi ha visto nuovamente all'orizzonte la nave, e poi l'elicottero, ha chiesto informazioni alla stessa Ong se per caso ci fosse un'operazione di soccorso nei loro confronti.

Ma anche questa volta non sarebbero arrivate le risposte sperate e i migranti sembra che siano ormai abbandonati al loro destino. Proprio secondo le persone a bordo del piccolo natante quella che hanno avvistato sarebbe una nave militare.

Mediterranea Saving Humans: 'Serve intervento urgente'

Sulla vicenda è intervenuta anche un'altra Ong, la Mediterranea Saving Humans, che sottolinea come ci voglia un intervento urgente e rapido. Per tali associazioni umanitarie è davvero assurdo che nessuno intervenga quando ci sono delle vite umane da salvare in mare.

I migranti hanno confermato che non c'è nessun soccorso in vista, ma poi la nave della Marina si è avvicinata loro. Sempre il quotidiano italiano Repubblica ha pubblicato un video abbastanza sconcertante che fa capire la situazione che questa gente sta vivendo a bordo: nel frame si vede un gommone che imbarca acqua e le persone che cadono in pieno mare. Molti di loro non sanno nuotare e proprio uno dei migranti, in quel frangente, va sott'acqua e annega.

La Ong ora si augura che qualcuno intervenga presto in aiuto di queste persone, con le quali si tiene costantemente in contatto. Sicuramente nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti su questo fatto di cronaca che vede nuovamente protagonisti i migranti.