Padova: scuolabus si rovescia, otto bimbi feriti l'autista scappa

Pomeriggio di terrore ad Arquà Petrarca, piccolo comune dei Colli Euganei, in provincia di Padova. Poco dopo l'ora di pranzo, uno scuolabus è stato protagonista di un rocambolesco incidente. Otto dei ragazzi a bordo (tutti frequentanti le scuole elementari e le medie) sono rimasti feriti.

Sta sollevando indignazione, invece, la reazione dell'autista. L'uomo, un 51enne di origine romena, ha abbandonato il mezzo ed è fuggito a piedi. Il dubbio è che fosse in stato d'ebbrezza ed abbia voluto, in questo modo, sfuggire alle sue responsabilità.

Intorno alle 13:40 di oggi, venerdì 17 maggio, uno scuolabus con a bordo una quindicina di giovani studenti si è rovesciato lungo la provinciale 21. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale e dai vigili del fuoco (giunti immediatamente sul posto), il mezzo, impegnato ad affrontare una discesa, si sarebbe rovesciato in prossimità di un tornante.

Otto studenti, tutti con un'età compresa tra i 7 ed i 14 anni, sono rimasti feriti. I ragazzi sono stati subito trasportati presso il vicino ospedale di Ospedale di Schiavonia (Ulss 6 Euganea) e secondo i primi bollettini medici le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. L'autista del mezzo, invece, dopo l'incidente, anziché prestare i primi soccorsi - o comunque attendere l'arrivo delle ambulanze e delle forze dell'ordine - ha abbandonato il bus e i piccoli feriti ed è scappato nei campi.

#17maggio 13:45 #ArquaPetrarca(PD), scuolabus con oltre 15 studenti/scolari si rovescia lungo la SP 21: in 7 con ferite non gravi portati in pronto soccorso. Soccorsi #vigilidelfuoco @SUEM_Veneto @_carabinieri_ @poliziadistato pic.twitter.com/2FBvDLtphB