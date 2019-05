Da questa mattina all'alba, a Roma, e in diverse località del circondario della Capitale, è in corso una vasta operazione delle Forze dell'Ordine contro il clan dei Casamonica. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale ci sarebbero anche degli arresti. Gli inquirenti avrebbero sequestrato armi e droga, e avrebbero eseguito almeno una ventina di perquisizioni. Il blitz si sarebbe anche concentrato anche contro esponenti del clan Di Silvio. Le operazioni sono eseguite in maniera congiunta da carabinieri, dal Gico della Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato.

Sgomberata una villa

Al momento non si hanno moltissime informazioni su questa ennesima operazione di polizia che vede coinvolto il sodalizio ritenuto dagli inquirenti di stampo mafioso. Non è la prima volta che i Casamonica vengono colpiti, in quanto nei mesi scorsi sono state abbattute moltissime ville sia nella Capitale ma anche nei suoi dintorni, costruzioni tutte riconducibili ad esponenti del clan in questione. Proprio nell'operazione di oggi sarebbe anche stata sgomberata un'altra villa, almeno così riporta la testata giornalistica locale online, Roma Today.

Roma, blitz contro i Casamonica: perquisizioni ed arresti

Non si conosce il numero esatto delle persone che sarebbero state arrestate, ma probabilmente questi particolari saranno resi noti a breve dai militari che stanno portando a termine le operazioni. Come detto, il maxi blitz odierno, avrebbe riguardato soprattutto il possesso di armi e il traffico di stupefacenti. Al momento si sa solamente che la villa oggetto dello sgombero si trova in via della Selvotta, traversa quest'ultima di via Vermicino. L'abitazione in questione sarebbe stata oggetto di un precedente sequestro, ma era ancora abitata da alcuni esponenti della famiglia Casamonica.

La sindaca Virginia Raggi: 'Le istituzioni sono unite'

Sulla vicenda è intervenuto subito il primo cittadino di Roma, Virginia Raggi, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'operazione congiunta dei militari contro il sodalizio in questione. La sindaca ha scritto un suo post su Twitter, ringraziando la magistratura e le Forze dell'Ordine, sempre attente a contrastare i fenomeni legati alla criminalità organizzata, che purtroppo è ben radicata anche nel territorio della Capitale.

La Raggi dice che non ci sarà "nessuna tregua". Un altro duro colpo quindi per gli esponenti del clan Casamonica. Le istituzioni romane infatti sono decise a debellare per sempre, nel territorio romano, le organizzazioni ritenute di stampo mafioso. Proprio recentemente, sempre nella Capitale, una villa confiscata a tale sodalizio criminale è diventato una vera e propria area verde, chiamata "Parco della Legalità", che si trova alla Romanina.