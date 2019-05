Una terribile tragedia si è verificata ieri a Castiglione d'Intelvi, località montana della provincia di Como. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, una 46enne romena ha perso la vita in seguito ad una tragica caduta da una scarpata, alta un centinaio di metri. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare, i soccorsi, intervenuti anche con un elicottero, sono stati vani. A recuperare il corpo esanime della vittima sono stati gli operatori del soccorso alpino, allertati da un'amica che si trovava con la donna. Sul luogo del fatto di cronaca sono giunti anche i carabinieri, per i rilievi del caso, e i Vigili del Fuoco, oltre ai sanitari del 118.

Stavano facendo un'escursione

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica Il Mattino, sulle sue pagine online, le donne avevano deciso di fare un'escursione su un sentiero della zona. Purtroppo avrebbero perso l'orientamento, e non riuscendo a trovare più la strada si sono ritrovate in un punto molto rischioso. Le due, al momento del dramma, si trovavano a 600 metri di quota, in una zona dove il terreno, dopo un tratto in cui sono presenti prati e castagni, presenta delle gole ripide.

Como, 46enne esce per un'escursione: poi precipita e muore

E proprio in una di queste sarebbe caduta la 46enne, situazione favorita anche dal terreno umido. Nella caduta la vittima ha riportato purtroppo traumi gravissimi, i quali le sono stati fatali. I medici hanno tentato di rianimarla, ma purtroppo ormai la donna non rispondeva. Nessuno si aspettava che quella che doveva essere una tranquilla escursione, si sarebbe trasformata in un dramma assurdo. Inoltre, l'incidente è avvenuto proprio mentre le due amiche stavano tornando a casa.

Soccorsa anche un'altra persona

Sempre per la stessa situazione è stata soccorsa un'altra persona. Si tratta di una donna, conoscente della vittima, che una volta saputo della tragica notizia si stava recando sul posto. Quest'ultima però avrebbe accusato un malore: la stessa è stata prontamente soccorsa e portata in ospedale. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari su questa triste vicenda.

Non è il primo incidente che capita in montagna, e purtroppo non sarà probabilmente neanche l'ultimo. Nella stagione invernale appena trascorsa sono stati moltissimi gli incidenti in montagna che hanno visto coinvolti adulti, e purtroppo molti bambini. La salma della vittima è stata recuperata, come detto nella serata di ieri, grazie all'ausilio di un altro elicottero del 118 decollato dallo stesso capoluogo di provincia, Como appunto. La vicenda ha sconvolto ovviamente gli abitanti di Castiglione d'Intelvi.