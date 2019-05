Il Giappone è sotto choc per quanto accaduto oggi nel pieno centro della metropoli nipponica, nonché capitale del Paese, Tokyo, quando all'improvviso un uomo, che aveva intorno ai 40 - 50 anni, ha improvvisamente estratto un coltello alla fermata di un bus, cominciando ad accoltellare diverse bambine e anche adulti.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo le prime indiscrezioni che giungono dalle fonti di informazione giapponesi sarebbero almeno 2 i morti: si tratterebbe di una bimba di 12 anni e un uomo 39enne, deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate al collo. L'assalitore si sarebbe suicidato poco dopo l'attacco.

I fatti

Tutto è cominciato in pochi, concitati istanti. Secondo le testimonianze raccolte dalla Polizia giapponese, che si è recata immediatamente sul posto, l'attentatore si sarebbe avvicinato con fare minaccioso alla comitiva che sostava sul marciapiede e aspettava un autobus di linea.

Tokyo, terrore alla fermata del bus: uomo accoltella bimbe, due morti

Poi, brandendo ben due coltelli, almeno così riporta l'agenzia Ansa, che cita fonti locali, avrebbe cominciato a sferrare violente pugnalate e a colpire le vittime. Sul luogo del fatto di cronaca sono giunte subito numerose ambulanze che hanno trasportato in ospedale almeno 18 persone, tra cui anche le due persone decedute, la bimba e l'uomo. Per loro due non c'è stato davvero niente da fare, nonostante i sanitari abbiamo cercato in tutti i modi di salvargli la vita.

Pubblicità

Una mattinata di puro terrore in Giappone quindi, nessuno si aspettava che un episodio del genere potesse verificarsi nel Paese, e per giunta nel cuore della capitale. Gli inquirenti sul luogo dell'accoltellamento hanno ritrovato i due oggetti contundenti usati dall'uomo (le cui generalità non sono state diffuse, almeno per il momento), il quale potrebbe averli usati proprio per togliersi egli stesso la vita. Tutti i canali nazionali hanno interrotto la normale programmazione per riferire questa tragica notizia.

Oggi l'ultimo giorno di visita di Donald Trump

Inoltre in questi ultimi giorni il presidente statunitense Donald Trump si trova in Giappone per impegni istituzionali. Proprio oggi è l'ultimo giorno in cui il Presidente sarà in Giappone, e l'attacco è avvenuto proprio nelle ultime ore della sua visita. Le autorità hanno programmato una conferenza stampa per le 18:00 ora locale (le 13:00 in Italia) proprio per informare la popolazione sugli ultimi sviluppi del caso.

Pubblicità

La notizia ha destato sconcerto anche perché il paese nipponico è una delle nazioni con il più basso tasso di criminalità in tutto il mondo. Sono in corso comunque le indagini per cercare di capire che cosa abbia scatenato la furia omicida dell'uomo, per il momento tutte le ipotesi sono prese in considerazione. Il capo di gabinetto Yoshihide Suga ha parlato comunque di "orribile episodio di violenza". Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli sull'episodio in questione.