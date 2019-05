Quella che arriva da Venezia è una notizia che, se confermata, sarebbe di una gravità inaudita. Ieri mattina infatti una giovane ragazza di 20 anni si è presentata in ospedale nei pressi di Marghera, insieme ai genitori, e ha dichiarato sia ai medici che ai poliziotti, di aver subito un abuso in una discoteca di Marghera, precisamente la Molocinque.

Secondo il racconto fornito agli inquirenti dalla giovane, uno, o forse più individui, le avrebbero messo le mani addosso contro la sua volontà. Sul caso c'è il massimo riserbo da parte degli investigatori, che vogliono vederci chiaro su questa assurda storia, l'ennesima che purtroppo parla di violenza sessuale nei confronti di una donna.

La giovane si trovava con alcune amiche

Sabato sera, come fanno solitamente tutti i ragazzi, la 20enne era uscita insieme ad alcune sue amiche, e si era recata quindi nella discoteca in questione, lì dove sarebbe accaduto il fatto di cronaca.

Venezia, ragazza di 20 anni denuncia di essere stata abusata in discoteca

Tutto è filato liscio fino alle 3 del mattino, quando i genitori della ragazza sono giunti, come da accordi, vicino al locale, in modo da prendere la figlia e tornare insieme a casa. Ed è proprio una volta salita in macchina che, in stato di choc, la giovane ha raccontato tutto ai genitori. gli stessi non hanno perso a tempo a portare la giovane nel più vicino ospedale, in modo da sottoporla ai controlli del caso. A questo punto i medici del nosocomio hanno avvisato la Polizia, che si è successivamente recata presso i locali in cui la ragazza aveva trascorso la serata.

La prima cosa che gli agenti hanno fatto è stata quella di prelevare i filmati delle telecamere installate nel locale, questo in modo da poter dare un volto e un nome al presunto aggressore.

Vicenda assurda

Al momento, come detto, non ci sono ulteriori dettagli su quanto sarebbe successo tra la sera di sabato e domenica scorsi. Sicuramente le indagini chiariranno i fatti, resta comunque la gravità dei fatti raccontati dalla ragazza ai suoi genitori, che ovviamente sono rimasti sconcertati da quanto successo.

Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questa triste vicenda. Certamente nessuno si sarebbe aspettato che una tranquilla serata tra amiche potesse trasformarsi in un dramma che segnerà sicuramente a vita la vittima di questa presunta aggressione sessuale. Purtroppo non è la prima volta che accade un episodio del genere. Le autorità sono sempre attente a contrastare questi gravissimi fenomeni, che sempre più spesso vedono coinvolte ragazze poco più che maggiorenni, come in questo caso.

Inoltre, elemento questo che forse potrebbe essere di aiuto per gli investigatori, la ragazza ha dichiarato che i presunti molestatori avrebbero avuto un accento dell'Est Europa.