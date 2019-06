Avrebbe potuto incassare quasi una fortuna una ragazza di Bitonto, cittadina alle porte di Bari, in Puglia, che ieri mattina ha trovato per strada un assegno dalla cifra altissima: ben 50.000 euro. Lo stesso era stato smarrito da un uomo. La giovane si sarebbe potuta recare tranquillamente in banca e prendere il contante, ma per fortuna la ragazza, dotata di un grandissimo senso civico, anziché incassare l'assegno ha bussato al commissariato di Polizia, dicendo di aver trovato per terra il biglietto in questione.

A questo punto gli agenti hanno cominciato un'indagine, che in breve tempo ha portato a rintracciare il beneficiario dell'assegno: lo stesso gli è stato quindi riconsegnato.

Lieto fine

Non capita tutti i giorni di trovare un assegno dal valore così alto per terra. Probabilmente il beneficiario della grossa somma di denaro avrà avuto un attimo di distrazione, per cui il bigliettone è caduto sul marciapiede. Ma è proprio di lì a poco che una ragazza si accorge di quel pezzo di carta inusuale per strada, e capisce subito che non si tratta di un rifiuto.

Difatti era proprio un assegno bancario, che, come detto, riportava una cifra niente male. Ovviamente le generalità della ragazza, e quello del soggetto che ha smarrito l'assegno, non sono state diffuse, questo per ovvi motivi di privacy, ma anche per la delicatezza del caso. L'uomo quando è andato in commissariato era davvero felicissimo, e per lui la paura di aver perso quell'assegno deve essere stata tanta. Il beneficiario ha ovviamente ringraziato gli agenti e la stessa ragazza, e questa storia ha avuto un lieto fine, almeno questa volta.

Episodio raro

Molto spesso, passeggiando per strada, si notano infatti anche delle monetine, che qualcuno perde accidentalmente dai pantaloni. Ma è davvero raro trovare un assegno, specie dalla cifra così alta. Solitamente i furbetti che trovano qualcosa per terra, in questo caso denaro, optano per la soluzione più semplice: arraffare il bottino e sparire. La gente spesso perde anche i portafogli, che prontamente vengono individuati e svuotati del loro contenuto da persone senza scrupoli.

Stavolta lo scrupolo c'è stato invece, e davvero tanto. Non è dato ovviamente sapere l'età della ragazza. I militari saranno stati sicuramente contenti di questo bel gesto, non capita spesso che qualcuno si rechi in commissariato per consegnare oggetti smarriti, o assegni addirittura, come nel caso in questione. La vicenda è diventata virale in brevissimo tempo, ed è finita su tutti i principali media locali. Una storia che dovrebbe essere d'esempio davvero per tutti e far riflettere soprattutto le giovani generazioni.