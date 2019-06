Si è sfiorata la tragedia questa mattina a Venezia, poiché una nave da crociera della Msc ha urtato un battello turistico mentre si preparava per l'ormeggio, terminando la sua corsa contro una banchina. Al momento non sono chiare le cause dell'incidente, ma è certo che non ci sarebbero comunque vittime: il bilancio parla infatti di quattro feriti (alcune fonti cinque). La sirena della nave avrebbe suonato a lungo, così sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco, l'ambulanza e anche il sindaco del capoluogo veneto, Brugnaro, il quale ha voluto sincerarsi di quanto fosse successo. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 8:30 di questa mattina.

Pubblicità

Pubblicità

Forse rotto un cavo dell'ormeggio

Al momento sono in corso le indagini degli investigatori, le quali ovviamente mirano a ricostruire la dinamica di quanto successo. Secondo le prime indiscrezioni, una delle ipotesi al vaglio di chi indaga è quella che vede responsabile dell'incidente un cavo del rimorchiatore a cui la nave era legata. Come detto, l'enorme natante si stava preparando per l'ormeggio alla banchina, precisamente a quella che si trova nel canale della Giudecca a San Basilio.

Venezia, scontro tra battello turistico e nave da crociera: 4 feriti

Sono impressionanti le immagini diffuse sui media locali e tramite i social, nelle quali si vede la nave Msc colpire in pieno il battello, mentre sulla banchina si scatena un fuggi fuggi generale. La piccola imbarcazione è stata seriamente danneggiata, soprattutto a prua, mentre la nave non avrebbe subito danni particolari. Si è temuto veramente il peggio per qualche momento. Una delle persone ferite si troverebbe sulla nave da crociera, mentre tutti gli altri si trovavano a bordo del battello, almeno così riferisce la testata giornalistica online Today. Nessuno comunque sarebbe in pericolo di vita.

Pubblicità

La compagnia ha ricostruito i fatti

La Msc, una delle più grosse compagnia di navigazione in tutto il mondo, ha ricostruito l'episodio in una nota, confermando in primis l'orario dell'incidente. La stessa poi parla di un problema tecnico che la nave avrebbe avuto e al momento del sinistro era accompagnata da ben due rimorchiatori. Adesso, dopo che si svolgeranno tutti i rilievi del caso, la nave continuerà tranquillamente il suo servizio e sarà ormeggiata alla banchina di Marittima.

Qui si concluderanno le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri. Ovviamente la società ha assicurato la massima collaborazione alle autorità. Intanto il sindaco di Venezia ha annullato la Regata prevista per oggi, giorno della Festa della Repubblica. Il piccolo battello che è stato colpito si chiamava Michelangelo.