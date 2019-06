Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio a Cerignola, in provincia di Foggia, dove un ragazzo di soli 15 anni, Matteo Pinnelli, è deceduto in seguito al violento impatto contro un palo della luce. Secondo quanto riporta la stampa locale, il giovane pare abbia sbandato all'improvviso per evitare una macchina, ma le cause del sinistro sono ancora al vaglio degli investigatori. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo. I sanitari, una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 15enne.

Incidente vicino ad un santuario

Tutto è accaduto intorno alle ore 18:00. Il giovane stava tranquillamente guidando in sella alla sua due ruote, nulla lasciava presagire che da lì a poco si sarebbe consumata la tragedia. Si trovava appena fuori dal centro abitato di Cerignola, precisamente ad un chilometro di distanza, quando c'è stato l'impatto fatale contro il palo. Un urto violentissimo, che ha sbalzato il giovane dalla sella del suo scooter.

Foggia, per evitare un'auto finisce contro un palo: Matteo muore a 15 anni

Gli automobilisti di passaggio hanno allertato subito il 118, giunto in pochissimi minuti sul luogo del fatto di cronaca. Poco dopo sono anche arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno provveduto a gestire la viabilità ed effettuato i rilievi del caso.

Il dramma si è verificato lungo la strada che conduce al santuario della Madonna di Ripalta, uno dei luoghi religiosi più frequentati della cittadina dauna. La notizia di quanto successo si è sparsa subito a Cerignola, destando sconcerto tra gli abitanti.

Ovviamente sono stati anche avvisati i genitori del giovane, che adesso sono straziati per la perdita del loro figlio. Quando il ragazzo è uscito fuori strada purtroppo non è più riuscito a controllare lo scooter.

Indagini in corso

Adesso saranno gli inquirenti a chiarire per bene le cause del sinistro stradale in questione, che ovviamente non è il primo che capita. Ogni anno tanti giovani, e non solo, muoiono in sella alle loro moto. Lo scooter che guidava il giovane non era una due ruote di grossa cilindrata.

La strada è stata transennata per tutto il tempo in cui sono stati effettuati i rilievi, sul posto sono giunte diverse persone del posto, che volevano capire che cosa fosse successo. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli sull'incidente in questione. Inoltre il giovane indossava regolarmente il casco di protezione, strumento che in molti casi può evitare, in caso di caduta, conseguenze drammatiche.

Ma a quanto pare neanche il dispositivo di sicurezza è riuscito a strappare al tragico destino Matteo, un ragazzo che in paese era conosciuto da molte persone.