Un episodio davvero singolare si è verificato mercoledì 5 giugno a Cerignola, nel foggiano, dove un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essersi addormentato all'interno di un'automobile rubata. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica locale Foggia Today, il soggetto è stato sorpreso dagli agenti durante un'operazione di routine del controllo del territorio.

Ad intervenire sul posto, che si trova in aperta campagna, sono stati i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e i colleghi del commissariato della cittadina foggiana.

Tutto è accaduto intorno alle ore 8:00, quando la sala operativa ha fornito agli agenti le coordinate geografiche in cui avrebbero potuto trovare la vettura appena rubata, per la precisione una Opel Astra. La polizia ha raggiunto il luogo indicato nel giro di pochi minuti, trovandosi di fronte ad una scena a dir poco surreale.

Un uomo dormiva nella macchina che aveva da poco rubato

Quando i militari si sono recati nella zona segnalata, hanno notato subito la macchina parcheggiata e vi si sono avvicinati.

Proprio a questo punto, con grande sorpresa, si sono accorti che nel veicolo c'era un uomo che stava dormendo. Gli agenti hanno voluto subito vederci chiaro, e non hanno tardare a capire che probabilmente l'autore del furto era proprio lui, un trentunenne le cui generalità ovviamente non sono state diffuse.

A questo punto i poliziotti hanno identificato l'uomo e hanno fatto scattare l'arresto per il reato di ricettazione. Ulteriori accertamenti nell'area hanno permesso di ritrovare ben 43 scocche di auto che erano state precedentemente interrate per far sì che i relativi furti non venissero scoperti. Dunque, un vero e proprio "cimitero di automobili" quello ritrovato dagli investigatori.

I furti sarebbero stati effettuati nel mese di maggio

Il quotidiano locale online La Notizia Web riferisce che i furti perpetrati dall'uomo sarebbero avvenuti tutti nello scorso mese di maggio. Il trentunenne è stato trasferito presso la casa circondariale di Foggia, dove è attualmente a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

La vicenda è diventata immediatamente virale, anche perché non capita tutti i giorni che un uomo si addormenti in una macchina che ha appena rubato.

Per estrarre le carcasse delle automobili dal sottosuolo gli agenti si sono serviti di un escavatore, chiamato sul posto per compiere proprio queste operazioni. Le immagini diffuse dai media locali mostrano le scocche delle vetture completamente distrutte. Il terreno in cui sono state rinvenute le auto sarebbe di proprietà dell'uomo arrestato.