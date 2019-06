Probabilmente non ce la faceva a sopportare il gran caldo che in questi giorni sta colpendo anche la Germania, e quindi un 32enne ha deciso di trovare refrigerio in un luogo abbastanza insolito, ovvero in un frigorifero del reparto surgelati di supermercato che si trova nel Nord - Reno Westfalia.

Secondo quanto riporta la stampa internazionale, pare che il 32enne non riuscisse proprio a sopportare l'afa. Ormai nelle regioni settentrionali del nostro continente è scoppiata l'estate, e nei prossimi giorni le temperature dovrebbero raggiungere i 40 gradi anche in Germania.

L'uomo è stato notato dai clienti del supermercato, che immediatamente hanno chiamato il personale, che ha poi cercato di convincere il soggetto ad abbandonare il frigo.

La corsa in monopattino

A questo punto gli inservienti del market hanno gentilmente chiesto all'uomo di lasciare il reparto surgelati, ma a quanto pare questi in un primo momento, non ha voluto sentire ragioni. Il personale di turno presso il negozio ha deciso quindi di chiamare la Polizia, che nel giro di qualche minuto è giunta sul posto.

Anche per gli agenti la sorpresa è stata grande quando hanno visto l'uomo adagiato tra i filetti di merluzzo e i sofficini. I poliziotti hanno quindi intimato all'uomo, in perfetto costume adamitico, di uscire subito da quel posto davvero poco adatto a refrigerarsi dal gran caldo.

L'uomo poi è uscito dopo diverso tempo dal frigo, ma non aveva ancora finito il suo "spettacolo": infatti si è recato subito nel reparto bevande e ha presto una birra, poi ha sfrecciato con un monopattino per le vie del supermercato, facendo rimanere tutti quanti allibiti.

Per gli agenti non è stato facilissimo fermarlo, ma alla fine l'uomo si è arreso: per lui è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, proprio perché appunto si è denudato in luogo frequentato abitualmente da molte persone, sia adulte che minori.

Vicenda diventata virale

In breve tempo la notizia di quanto successo in Germania è diventata immediatamente virale, subito dopo essere stata diffusa dai principali quotidiani tedeschi e ripresa, in Italia, prima da L'Adige e poi da numerose testate web.

Non capita infatti tutti i giorni che una persona si spogli in un supermercato mettendosi al fresco in un frigo del reparto dei surgelati.

Sicuramente questo gesto avrà fatto sorridere diverse persone, ma chiudersi in un ambiente che è comunque molto freddo poteva rappresentare anche un serio pericolo per lo stesso protagonista: se infatti il corpo viene esposto al freddo rischia seriamente di andare in ipotermia, una condizione che può portare all'arresto cardiocircolatorio e quindi condurre anche al decesso.