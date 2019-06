Quella che doveva essere una tranquilla e spensierata vacanza è finita in tragedia nelle isole Fiji, arcipelago che si trova nel Sud del Pacifico. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, una coppia, David e Michelle Paul, sono rimasti vittime di un brutto virus, la cui natura è ancora sconosciuta. I due si trovavano sulle isole insieme, i loro due figli piccoli pare che siano rimasti a casa con il resto della famiglia. Erano originari di Fort Worth, in Texas (Stati Uniti).

Nulla lasciava presagire che proprio sul finale delle loro ferie all'estero si sarebbe verificata una tragedia a dir poco assurda. David e Michelle erano arrivati tra il 22 e il 25 maggio alle Fiji, stavano benissimo e in piena salute.

Si sono recati da soli in ospedale

Secondo quanto riferiscono le fonti locali, sembra che la coppia si sia accorta anzitempo che qualcosa non andava e per questo si sono subito recati presso il più vicino ospedale.

Isole Fiji, coppia statunitense muore colpita da un misterioso virus

Purtroppo tale iniziativa non sarebbe servita a nulla, in quanto poco dopo il loro ricovero le condizioni di entrambi sono peggiorate a vista d'occhio. I dottori hanno quindi avvisato la famiglia negli States, dicendo che la situazione si stava complicando, tanto che poco dopo è morta Michelle; suo marito però era ancora vivo e per questo i sanitari avevano deciso di trasportarlo in elisoccorso in Australia, in modo che fosse sottoposto a tutte le cure del caso.

Ma David è morto prima che l'elicottero partisse. Per loro due purtroppo non c'è stato nulla da fare. Come detto la causa del loro decesso non è ancora chiara, saranno le indagini a stabilire il tutto, sembra però che si sia trattato di un particolare virus influenzale.

Le autorità avevano lanciato un allarme

I media riferiscono che le autorità locali, e anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) avessero già avvisato i turisti della presenza di un particolare virus potenzialmente mortale, soprattutto per i giovani.

Su questo però, è bene precisarlo, non ci sono conferme ufficiali. Il Dipartimento di Stato di Washington sta seguendo con particolare interesse la vicenda dei suoi poveri concittadini e dalla capitale americana dicono che le salme, almeno per il momento, resteranno alle Fiji in modo da eseguire tutti i relativi esami autoptici. La tragedia ha sconvolto ovviamente i famigliari, che adesso sono distrutti dal dolore. Non capita tutti i giorni infatti che una giovane e sana coppia muoia così improvvisamente.

Alcuni amici della coppia hanno dichiarato che i due amavano viaggiare. David aveva anche una figlia che aveva avuto da una precedente relazione. La notizia di quanto accaduto alle Fiji si è subito diffusa in Texas e in tutti gli Stati Uniti.