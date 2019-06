Un bruttissimo incidente stradale, che avrebbe provocato anche una vittima, si è verificato questa notte intorno alle due a Tricase, nel leccese. La comitiva, un gruppo di quattro giovani, stavano tornando da una serata trascorsa probabilmente in qualche locale della zona marina di Tricase Porto, e stavano facendo ritorno a Tricase, cittadina che dista pochi chilometri dalla località marittima appena citata, quando all'improvviso la Ford Fiesta sulla quale viaggiavano si è schiantata rovinosamente contro un muro di recinzione che delimita una villa, quest'ultima di proprietà di un noto medico della zona.

Residenti svegliati da un forte botto

All'improvviso questa notte, sia i proprietari della villetta, che i residenti della zona sono stati svegliati da un boato spaventoso. Non ci hanno messo molto a capire che una vettura si era schiantata contro il muro. Per la violenza dell'impatto l'auto si è accartocciata su se stessa, e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per poter estrarre i feriti dall'abitacolo. La vittima, l'unica a quanto pare del sinistro, secondo quanto riporta il Quotidiano di Puglia, sarebbe una 27enne residente a Corsano, paesino sempre del leccese: quest'ultima in un primo momento era stata giudicata gravemente ferita, ma poi le sue condizioni si sarebbero aggravate e la stessa sarebbe spirata questa mattina in ospedale.

Rimangono feriti, ma in maniera più lieve, un ragazzo di 27 anni residente sempre a Corsano, e una donna e sua figlia, risultate essere di nazionalità polacca. Al momento le cause del sinistro non sono del tutto chiare: gli inquirenti comunque sospettano che alla base del dramma ci sia l'alta velocità, visto anche come si è ridotta la macchina.

Conducente sottoposto agli esami tossicologici

Nel frattempo i sanitari del locale nosocomio hanno sottoposto ai relativi accertamenti tossicologici il conducente della vettura, questo in modo da escludere categoricamente l'assunzione, da parte del giovane, di sostanze psicotrope o di alcolici di varia natura.

Nelle prossime ore dovranno conoscersi gli esiti di questi esami. Tutti gli altri feriti sono ricoverati presso l'ospedale di Scorrano e uno al "Vito Fazzi" di Lecce. Gli stessi sono stati anche medicati urgentemente sul posto prima di essere trasferiti nelle rispettive strutture sanitarie, dove nelle prossime ore i medici continueranno a tenerli sotto osservazione. Certamente non è il primo incidente stradale che capita, e probabilmente non sarà neanche l'ultimo.

Molto spesso, purtroppo, alcuni giovani perdono la vita in seguito a queste tristi circostanze. Molte volte alla base di drammi simili c'è proprio l'assunzione di sostanze stupefacenti o il consumo smisurato di alcolici. Si spera che ovviamente non sia questo il caso.