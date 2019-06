Un bruttissimo episodio di violenza a sfondo sessuale si è verificato sulla spiaggia di El Mareny de Sant Llorenc, tratto di costa vicino Valencia, quest'ultimo frequentato da molti nudisti che amano prendere il sole completamente svestiti. Una donna, le cui generalità non sono state ovviamente rese note, nelle scorse ore infatti ha denunciato all'autorità giudiziaria spagnola di essere stata abusata da un gruppo di persone mentre tornava alla sua automobile dopo aver trascorso qualche ora in spiaggia.

Gli stessi l'avrebbero prima insultata con epiteti a dir poco offensivi, poi l'avrebbero aggredita a turno. Terrorizzata, la signora si è recata subito alla Guardia Civil: i militari non hanno esitato a verificare il racconto della presunta vittima e a dare la caccia agli aguzzini.

Presi in cinque

Grazie ad una serrata indagine i militari hanno presto chiuso il cerchio nei confronti dei molestatori: si tratta, secondo quanto riferisce la stampa internazionale, di ben cinque uomini, tutti di età compresa tra i 45 e i 50 anni.

Gli stessi dovranno rispondere del reato di violenza sessuale. La vittima è rimasta ovviamente sotto choc per quanto accaduto, in quanto mai avrebbe creduto che dopo aver trascorso qualche ora di relax al mare sarebbe stata aggredita da questi sconosciuti. A quanto pare la donna sarebbe tornata alla vettura svestita e gli aggressori si sarebbero dileguati a bordo di un'autovettura dopo aver compiuto il misfatto, rischiando anche di investire la donna e di cagionarle un ulteriore danno fisico.

La signora è stata coraggiosa e ha descritto nei minimi particolari l'aggressione alle autorità, che hanno rintracciato in men che non si dica gli autori di questo gravissimo episodio.

Vicenda spiacevole

Quanto accaduto Mareny de Sant Llorenc non è sicuramente il primo episodio di violenza sessuale che si verifica in Spagna e probabilmente non sarà neanche l'ultimo. La costa valenciana poi è una delle più ambite mete turistiche iberiche, capace di attirare ogni anno centinaia di migliaia di turisti.

La notizia di quanto accaduto si è diffusa immediatamente nella cittadina turistica spagnola, destando davvero sconcerto tra tutti i suoi abitanti. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo bruttissimo episodio, accaduto proprio all'inizio della stagione estiva. Adesso chi indaga vuole vederci veramente chiaro, e stabilire con precisione perché i folli siano entrati in azione.

A quanto pare nessun testimone oculare avrebbe assistito alla scena, ma gli inquirenti sono comunque riusciti ad identificare con precisione i soggetti.