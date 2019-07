Nelle ultime ore il nome di A$AP Rocky sta occupando i titoli di molti giornali e canali di informazione, anche e soprattutto al di fuori dell'ambito prettamente musicale. Il motivo è da individuare nella diffusione di un video, pubblicato dal sempre informatissimo portale americano TMZ, in cui è possibile vedere il celebre rapper americano coinvolto in una rissa.

La lite per degli auricolari danneggiati

I fatti, sempre stando a quanto dichiarato da TMZ e rilanciato da innumerevoli testate giornalistiche di tutto il mondo, si sarebbero verificati il 30 giugno in Svezia, per la precisione a Stoccolma, dove l'artista ed il suo entourage si trovano in questi giorni, visto che A$AP Rocky si esibirà nell'ambito dello Smash X Stadion Festival, per la data svedese del suo tour europeo, che successivamente farà tappa anche in Italia, per la precisione al Carroponte di Sesto San Giovanni, poco fuori Milano.

Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto presenti online, l'artista ed alcuni membri del suo team avrebbero iniziato a litigare con due uomini, questi ultimi li avrebbero accusati di aver rotto o danneggiato un paio di cuffiette per la musica.

Le presunte molestie e l'aggressione

La lite sarebbe iniziata come una discussione civile e tutto sommato tranquilla, come testimoniato dai primi istanti del video. Gli animi si sarebbero però scaldati con l'ingresso nella diatriba di una donna – non meglio identificata, almeno per il momento – evidentemente legata o facente parte del team di lavoro di A$AP Rocky, che avrebbe accusato i due uomini in questione di averla in qualche modo molestata.

A questo punto il rapper ed alcuni membri del suo entourage avrebbero letteralmente perso il controllo, aggredendo le due persone, che dal canto loro avrebbero continuato ad affermare di aver subito un danno ai sopracitati auricolari.

Nel video, che in queste ore si sta rapidamente viralizzando in tutto il mondo, è possibile vedere il rapper mentre afferra un uomo per scagliarlo a terra, prima di iniziare ad aggredirlo con calci e pugni, con l'ausilio di altri membri del team accorsi in suo aiuto.

L'artista ed i suoi collaboratori avrebbero poi rapidamente abbandonato il luogo della rissa, ben prima dell'intervento della polizia svedese e dei soccorsi medici.

Il commento della Polizia svedese

Le forze dell'ordine di Stoccolma hanno dichiarato di aver ricevuto svariate segnalazioni per risse ed aggressioni nell'area urbana della città, sempre in data 30 giugno, ma in nessuna di queste sarebbe stato chiamato in causa il rapper, che infatti, almeno per il momento, non ha ricevuto alcuna denuncia.

Un rappresentante del cantante, raggiunto dai microfoni di TMZ, ha ammesso lo scontro e la veridicità del video, ma ha cercato di giustificare il rapper, descrivendo il suo comportamento come una semplice e comprensibile reazione ad un'aggressione subita.