Una brutta notizia giunge in queste ore dalla regione Calabria ed esattamente dalla provincia di Catanzaro. Infatti quest'oggi si è registrato un incidente stradale a Lamezia Terme, ed esattamente in via dei Mille, zona densamente abitata. Il sinistro è avvenuto nelle prime ore di questo pomeriggio, pertanto ovviamente la dinamica esatta è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute in loco: le cause di quanto accaduto sono in corso di accertamento.

Il bilancio è di una donna ferita

Secondo le prime indiscrezioni che sono emerse, le automobili coinvolte nell’accaduto sono una Lancia Y di colore nero e una Fiat 600 grigia metallizzata. Le due macchine si sarebbero scontrate e la Fiat si sarebbe ribaltata in seguito all’impatto, finendo brutalmente sul manto stradale. A bordo delle vetture c’erano soltanto le due conducenti. La ragazza all'interno della Lancia Y fortunatamente è rimasta illesa.

È rimasta ferita invece la ragazza a bordo della Fiat 600. Si tratta di contusioni ed escoriazioni che, per fortuna, non sarebbero considerate particolarmente gravi. Ovviamente è stata tanta la paura, sia per le due donne coinvolte, sia per chi ha assistito alla scena.

Sono stati appunto i vari passanti a chiamare prontamente le forze dell'ordine, le quali in breve tempo sono giunte sul luogo dell’incidente, insieme ai sanitari del Suem118 che hanno prontamente soccorso le due giovani donne.

Gli operatori sanitari si sono immediatamente occupati di curare la ragazza e di medicarla.

La donna è stata inoltre prontamente rassicurata dallo spavento del brusco impatto.

Le forze dell'ordine stabiliranno la dinamica dei fatti

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di competenza al fine di comprendere meglio la dinamica dell'incidente. Inoltre è sopraggiunta sul luogo del sinistro anche una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, che ha messo in sicurezza le vetture in attesa del soccorso stradale. La strada è stata subito chiusa al transito, almeno fino al termine delle operazioni di soccorso in modo da non intralciare il lavoro degli operatori e anche per la sicurezza dei conducenti.

Pure il tratto stradale interessato sarà messo in sicurezza, in modo da evitare che residui di olio possano generare problemi alle altre auto che percorreranno la via.

In seguito alle indagini delle forze dell’ordine sarà stabilita la dinamica esatta di quanto accaduto e verranno attribuite le responsabilità del caso. Ulteriori informazioni verranno rilasciate nelle prossime ore, seguiranno quindi aggiornamenti sulla vicenda.