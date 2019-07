San Severo, cittadina in provincia di Foggia, è ancora attonita e incredula per quanto successo ieri sera in un appartamento in via Rodi, dove il 37enne Francesco D'Angelo, al culmine di una lite, ha ucciso la sua fidanzata, la 32enne Roberta Perillo. Secondo quanto si apprende stamane dalla stampa locale e nazionale pare che l'uomo abbia anche manifestato alla donna, proprio mentre stavano litigando, di volersi lanciare dal balcone.

Pubblicità

Pubblicità

Sarebbe stata la 32enne a far desistere dall'insano gesto il suo ragazzo, con il quale da soli due mesi aveva cominciato una relazione. E a quel punto che è accaduto il dramma: l'uomo, per motivi che ancora attendono di essere chiariti del tutto, avrebbe strangolato la donna in bagno. Il suo corpo è stato infatti rinvenuto dagli agenti della Polizia di Stato nella vasca.

D'Angelo si è presentato spontaneamente in questura, accompagnato dal padre e dal suo avvocato, confessando il crimine.

Pubblicità

Ha pianto mentre i poliziotti lo interrogavano

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ansa, pare che l'uomo abbia pianto per tutto il tempo davanti ai poliziotti, proprio mentre questi ultimi lo sottoponevano all'interrogatorio. Agli agenti l'uomo ha spiegato di avere un vago ricordo di quanto è successo, non sa con precisione come abbia fatto a strangolare la donna, ma deduce di averla uccisa perché gli fanno male le mani.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Gli inquirenti hanno accertato che il soggetto in questione farebbe anche uso di farmaci. A quanto pare l'uomo ieri pomeriggio ha tentato di rianimare Roberta, proprio nella vasca da bagno, ma purtroppo i suoi tentativi non hanno avuto successo. Quando si è reso conto di aver ucciso la sua fidanzata ha chiamato subito il padre, prima di costituirsi spontaneamente agli inquirenti.

Il sindaco: 'La morte di Roberta ha sconvolto la nostra comunità'

Ieri sul luogo del fatto di cronaca si è recato anche il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, il quale ha dichiarato che quanto avvenuto ieri ha sconvolto tutta la comunità.

Sembrava un pomeriggio come tanti altri nella cittadina dauna, quando all'improvviso la notizia del dramma si è diffusa. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari su questa assurda vicenda, l'ennesimo femminicidio avvenuto quest'anno in Italia.

Il primo cittadino ha anche dichiarato di essere vicino a tutte e due le famiglie, sia a quella della vittima che a quella del D'Angelo, entrambe ovviamente colpite dalla tragedia.

Pubblicità

Miglio infine ha dichiarato che ora Roberta si trova in un posto migliore, dove esiste il vero amore, quello autentico. A breve si dovrebbero svolgere i funerali della vittima.