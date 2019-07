Stupore in India per un episodio insolito, un ventenne si è risvegliato poco prima del suo funerale. Il protagonista della vicenda è il ventenne Mohammad Furqan, trasportato nel locale nosocomio dopo un incidente stradale. Il personale sanitario aveva riferito ai parenti di Mohammad che per il loro congiunto non c'era più nulla da fare. Furqan, a distanza di qualche giorno dall'incidente stradale, era stato dichiarato morto dai medici.

I familiari del ventenne, allora, avevano iniziato a predisporre ogni dettaglio per il funerale.

Pubblicità

Pubblicità

L'incidente, come riporta Il Messaggero, è avvenuto lo scorso 21 giugno sulla Sultanpur Road. L'uomo era stato immediatamente condotto presso un'infermeria privata di Lucknow.

Parenti sbigottiti

La fossa era già stata scavata e il corpo stava per essere seppellito. Tutto pronto per l'addio a Mohammad quando è successo qualcosa di inaspettato. Tutti i partecipanti al funerale del ventenne indiano sono rimasti sbigottiti quando hanno notato che il ragazzo, dichiarato morto dai dottori, era vivo.

Pubblicità

Il primo ad accorgersi che Mohammad si muoveva e che tutto non era perduto è stato il fratello. Nonostante lo stupore generale, Mohammad era stato rapidamente condotto nuovamente in ospedale, dove i medici gli avevano somministrato ossigeno.

La struttura sanitaria però era priva degli strumenti indispensabili in quel momento, quindi si era reso necessario un trasferimento del paziente presso un centro medico privato ubicato a Indira Nagar. Un dottore aveva accertato le condizioni critiche di Mohammad, che però era vivo e vegeto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità

Le sue condizioni di salute sono migliorate grazie a un ventilatore. L'episodio inusuale ha scioccato gli abitanti di Lucknow e sul caso sarà avviata un'indagine perché sono diverse le questioni da chiarire.

Verrà aperta un'indagine

In base a quanto riportato dall'Independent, il signor Furqan aveva immediatamente perso i sensi a causa dell'incidente stradale ed era stato trasportato subito in un ospedale. I medici, dopo alcuni accertamenti, avevano riferito ai parenti che Mohammad era morto e che, quindi, potevano predisporre la cerimonia funebre.

Irfan, fratello maggiore del ventenne, ha dichiarato nel corso di un'intervista a Hindustan Times: "Devastati, ci stavamo preparando alla sepoltura quando alcuni di noi hanno notato movimenti nelle sue membra".

Narendra Agarwal, Chief Medical Officer di Lucknow, ha asserito di avere ben contezza dell'incidente e che presto la vicenda sarà approfondita. L'inconsueta vicenda probabilmente farà sollevare dibattiti sulle tante lacune esistenti nel sistema sanitario dell'Uttar Pradesh, stato situato nel Nord dell'India.